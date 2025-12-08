Польшу освободили от механизма перемещения мигрантов в рамках Пакта ЕС
Киев • УНН
В ЕС согласились исключить Польшу из механизма солидарности нового Миграционного пакта. Это освобождает Варшаву от обязательства принимать мигрантов или выплачивать финансовую компенсацию.
Страны-члены Европейского Союза согласились исключить Польшу из механизма солидарности в рамках нового Миграционного пакта, что означает освобождение Варшавы от обязательства принимать мигрантов или выплачивать финансовую компенсацию. Об этом сообщает rmf24, пишет УНН.
Подробности
Об этом в понедельник в Брюсселе заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.
Польша освобождена от любого механизма переселения, а также от любых расходов, связанных с ним. В этом отношении, кажется, мы достигли всего, чего хотели
Польша с самого начала настаивала на исключениях из механизма солидарности, и это решение будет действовать со следующего года. Заверения польских и европейских дипломатов свидетельствуют, что это выгодное для Варшавы решение будет оставаться в силе "еще много лет".
Сейчас документ будет юридически согласован и переведен, а окончательное подтверждение решения министрами европейских дел ожидается 16 декабря.
