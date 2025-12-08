$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 454 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 3818 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 9542 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 15565 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 18493 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 25918 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 30143 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29225 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17772 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30771 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Польшу освободили от механизма перемещения мигрантов в рамках Пакта ЕС

Киев • УНН

 • 382 просмотра

В ЕС согласились исключить Польшу из механизма солидарности нового Миграционного пакта. Это освобождает Варшаву от обязательства принимать мигрантов или выплачивать финансовую компенсацию.

Польшу освободили от механизма перемещения мигрантов в рамках Пакта ЕС

Страны-члены Европейского Союза согласились исключить Польшу из механизма солидарности в рамках нового Миграционного пакта, что означает освобождение Варшавы от обязательства принимать мигрантов или выплачивать финансовую компенсацию. Об этом сообщает rmf24, пишет УНН.

Подробности

Об этом в понедельник в Брюсселе заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

Польша освобождена от любого механизма переселения, а также от любых расходов, связанных с ним. В этом отношении, кажется, мы достигли всего, чего хотели 

– заявил Кервиньский.

Польша с самого начала настаивала на исключениях из механизма солидарности, и это решение будет действовать со следующего года. Заверения польских и европейских дипломатов свидетельствуют, что это выгодное для Варшавы решение будет оставаться в силе "еще много лет".

Сейчас документ будет юридически согласован и переведен, а окончательное подтверждение решения министрами европейских дел ожидается 16 декабря.

ЕС ужесточает миграционные правила и создает Фонд солидарности для стран, находящихся под давлением08.12.25, 15:17 • 2098 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Европейский Союз
Варшава
Брюссель