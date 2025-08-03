Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною до жовтня
Київ • УНН
Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною до 4 жовтня через загрозу нелегальної міграції. Рішення погоджено з партнерами та спрямоване на закриття міграційного шляху.
Польща прийняла рішення подовжити прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною до 4 жовтня через загрозу нелегальної міграції. Про це інформує РАР з посиланням на заяву польського міністра внутрішніх справ Марчіна Кервінського, передає УНН.
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За словами Марчіна Кервінського, Польща поінформувала Німеччину та Литву щодо свого рішення.
Наші європейські партнери повністю розуміють це, оскільки ці рішення мають на меті закрити міграційний шлях, який тепер знову відкрився через Литву та Латвію
Кервінський додав, що заходи контролю діятимуть до 4 жовтня.
"У вересні ми ухвалимо рішення про подальші кроки в цьому напрямку на основі даних Прикордонної служби, військових і поліції", - сказав він.
Нагадаємо
Польща запровадить тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою з 7 липня. Це рішення є відповіддю на загрози, пов'язані з нелегальною міграцією, і прийнято незалежно від реакції інших країн. Прем'єр-міністр Дональд Туск на засіданні уряду заявив, що "рішення тимчасово відновити прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною є безповоротним - незалежно від емоцій, які панують у столицях інших країн".
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