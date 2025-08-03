Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною до жовтня

$41.710.00
47.750.00
ukenru
3 серпня, 10:28 • 9268 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 112079 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 197750 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 100147 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 161507 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 354439 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 303144 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 133551 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 113508 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 208432 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
48%
750мм
Популярнi новини
НАТО може розмістити армійський корпус в Естонії - ЗМІ3 серпня, 09:51 • 8068 перегляди
Кількість загиблих внаслідок удару рф по Краматорську зросла до 4 людей - ДСНС3 серпня, 10:30 • 12537 перегляди
У Києві російський БПЛА знищив склад литовської волонтерської організації3 серпня, 11:30 • 14531 перегляди
Смерч і підтоплення: на півдні росії введено режим надзвичайної ситуації13:39 • 10667 перегляди
Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів17:02 • 5032 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 96222 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 112079 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 354438 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 186757 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 303141 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Девід Леммі
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Велика Британія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 197749 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 83865 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 121124 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 134965 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 208206 перегляди
Актуальне
ФАБ-250
The New York Times
Fox News
Ґардіан
YouTube

Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною до жовтня

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною до 4 жовтня через загрозу нелегальної міграції. Рішення погоджено з партнерами та спрямоване на закриття міграційного шляху.

Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною до жовтня

Польща прийняла рішення подовжити прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною до 4 жовтня через загрозу нелегальної міграції. Про це інформує РАР з посиланням на заяву польського міністра внутрішніх справ Марчіна Кервінського, передає УНН.

Деталі

За словами Марчіна Кервінського, Польща поінформувала Німеччину та Литву щодо свого рішення.

Наші європейські партнери повністю розуміють це, оскільки ці рішення мають на меті закрити міграційний шлях, який тепер знову відкрився через Литву та Латвію

- повідомив міністр.

Кервінський додав, що заходи контролю діятимуть до 4 жовтня.

"У вересні ми ухвалимо рішення про подальші кроки в цьому напрямку на основі даних Прикордонної служби, військових і поліції", - сказав він.

Нагадаємо

Польща запровадить тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою з 7 липня. Це рішення є відповіддю на загрози, пов'язані з нелегальною міграцією, і прийнято незалежно від реакції інших країн. Прем'єр-міністр Дональд Туск на засіданні уряду заявив, що "рішення тимчасово відновити прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною є безповоротним - незалежно від емоцій, які панують у столицях інших країн".

На кордоні до грудня обмеження у пункті пропуску "Устилуг": що треба знати мандрівникам18.07.25, 12:28 • 8350 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Латвія
Литва
Німеччина
Дональд Туск
Польща