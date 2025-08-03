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Польша продлила пограничный контроль с Литвой и Германией до октября

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Польша продлила пограничный контроль с Литвой и Германией до 4 октября из-за угрозы нелегальной миграции. Решение согласовано с партнерами и направлено на закрытие миграционного пути.

Польша продлила пограничный контроль с Литвой и Германией до октября

Польша приняла решение продлить пограничный контроль с Литвой и Германией до 4 октября из-за угрозы нелегальной миграции. Об этом информирует РАР со ссылкой на заявление польского министра внутренних дел Марчина Кервинского, передает УНН.

Детали

По словам Марчина Кервинского, Польша проинформировала Германию и Литву о своем решении.

Наши европейские партнеры полностью понимают это, поскольку эти решения имеют целью закрыть миграционный путь, который теперь снова открылся через Литву и Латвию

- сообщил министр.

Кервинский добавил, что меры контроля будут действовать до 4 октября.

"В сентябре мы примем решение о дальнейших шагах в этом направлении на основе данных Пограничной службы, военных и полиции", - сказал он.

Напомним

Польша введет временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой с 7 июля. Это решение является ответом на угрозы, связанные с нелегальной миграцией, и принято независимо от реакции других стран. Премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства заявил, что "решение временно возобновить пограничный контроль с Литвой и Германией является бесповоротным - независимо от эмоций, которые царят в столицах других стран".

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Вита Зеленецкая

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