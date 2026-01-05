Поліція Латвії розслідує пошкодження кабелю в Балтійському морі: версія про причетність судна не підтвердилася
Київ • УНН
Поліція Латвії розслідує пошкодження оптичного кабелю Паланга – Лієпая, розглядаючи версії погодних умов та навмисного втручання. Судно Silver Copenhagen, яке раніше підозрювали, виявилося непричетним до інциденту.
Державна поліція Латвії продовжує з'ясовувати причини пошкодження оптичного кабелю Паланга (Швянтойі) - Лієпая. Наразі слідство розглядає кілька версій, серед яких вплив погодних умов та навмисне втручання. Про це повідомляє агентство LETA з посиланням на представників правоохоронних органів, пише УНН.
Деталі
Раніше під підозру потрапило судно Silver Copenhagen під прапором Норвегії, яке перебувало в порту Лієпаї. Співробітники поліції провели на борту масштабні процесуальні дії: оглянули саме судно, його якір, вивчили технічне обладнання та бортові журнали, а також допитали членів екіпажу.
За офіційними даними, команда судна активно співпрацювала зі слідством. На цей час отримані результати перевірки не дають підстав вважати, що Silver Copenhagen причетне до інциденту. Роботу правоохоронців безпосередньо на судні завершено.
Пріоритетні версії слідства
Поліція очікує від компанії-оператора детальні дані про характер пошкоджень та оцінку завданих збитків. Фахівці зазначають, що говорити про остаточні причини передчасно, оскільки аварія могла статися через штормову погоду в Балтійському морі.
Кримінальний процес триває. Головним завданням слідства є встановлення того, чи було пошкодження кабелю результатом зовнішнього людського впливу, чи наслідком природних чинників.
