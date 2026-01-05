Поліція Латвії розслідує пошкодження кабелю в Балтійському морі: версія про причетність судна не підтвердилася

$42.290.12
Ексклюзив
19:29 • 4316 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 22754 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 46570 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 28315 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 33482 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 39569 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 98848 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69830 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94607 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99104 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 28867 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06 • 38796 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться5 січня, 12:22 • 18368 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 35787 перегляди
Поліція Латвії розслідує пошкодження кабелю в Балтійському морі: версія про причетність судна не підтвердилася

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Поліція Латвії розслідує пошкодження оптичного кабелю Паланга – Лієпая, розглядаючи версії погодних умов та навмисного втручання. Судно Silver Copenhagen, яке раніше підозрювали, виявилося непричетним до інциденту.

Поліція Латвії розслідує пошкодження кабелю в Балтійському морі: версія про причетність судна не підтвердилася

Державна поліція Латвії продовжує з'ясовувати причини пошкодження оптичного кабелю Паланга (Швянтойі) - Лієпая. Наразі слідство розглядає кілька версій, серед яких вплив погодних умов та навмисне втручання. Про це повідомляє агентство LETA з посиланням на представників правоохоронних органів, пише УНН.

Деталі

Раніше під підозру потрапило судно Silver Copenhagen під прапором Норвегії, яке перебувало в порту Лієпаї. Співробітники поліції провели на борту масштабні процесуальні дії: оглянули саме судно, його якір, вивчили технічне обладнання та бортові журнали, а також допитали членів екіпажу.

Підводний кабель між Фінляндією та Естонією пошкодило судно, що йшло із росії - поліція04.01.26, 23:12 • 3384 перегляди

За офіційними даними, команда судна активно співпрацювала зі слідством. На цей час отримані результати перевірки не дають підстав вважати, що Silver Copenhagen причетне до інциденту. Роботу правоохоронців безпосередньо на судні завершено.

Пріоритетні версії слідства

Поліція очікує від компанії-оператора детальні дані про характер пошкоджень та оцінку завданих збитків. Фахівці зазначають, що говорити про остаточні причини передчасно, оскільки аварія могла статися через штормову погоду в Балтійському морі.

Кримінальний процес триває. Головним завданням слідства є встановлення того, чи було пошкодження кабелю результатом зовнішнього людського впливу, чи наслідком природних чинників. 

Латвія розслідує пошкодження підводного кабелю: поліція перевірила судно в порту Лієпаї05.01.26, 01:04 • 3442 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Обшук
Латвія
Балтійське море
Норвегія