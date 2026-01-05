Полиция Латвии расследует повреждение кабеля в Балтийском море: версия о причастности судна не подтвердилась

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
19:29 • 4332 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 22778 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 46615 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 28335 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 33488 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39573 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98862 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69832 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94612 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99106 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны5 января, 11:49 • 28867 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку5 января, 12:06 • 38796 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь5 января, 12:22 • 18368 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 35787 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 8304 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 8336 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 46615 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 35813 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98862 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 158542 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Франция
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж21:31 • 102 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 54631 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 49084 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 45891 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 53954 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Хранитель
BFM TV

Полиция Латвии расследует повреждение кабеля в Балтийском море: версия о причастности судна не подтвердилась

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Полиция Латвии расследует повреждение оптического кабеля Паланга – Лиепая, рассматривая версии погодных условий и преднамеренного вмешательства. Судно Silver Copenhagen, которое ранее подозревали, оказалось непричастным к инциденту.

Полиция Латвии расследует повреждение кабеля в Балтийском море: версия о причастности судна не подтвердилась

Государственная полиция Латвии продолжает выяснять причины повреждения оптического кабеля Паланга (Швянтойи) - Лиепая. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий, среди которых влияние погодных условий и преднамеренное вмешательство. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей правоохранительных органов, пишет УНН.

Детали

Ранее под подозрение попало судно Silver Copenhagen под флагом Норвегии, которое находилось в порту Лиепаи. Сотрудники полиции провели на борту масштабные процессуальные действия: осмотрели само судно, его якорь, изучили техническое оборудование и бортовые журналы, а также допросили членов экипажа.

Подводный кабель между Финляндией и Эстонией повредило судно, шедшее из России - полиция04.01.26, 23:12 • 3384 просмотра

По официальным данным, команда судна активно сотрудничала со следствием. В настоящее время полученные результаты проверки не дают оснований считать, что Silver Copenhagen причастно к инциденту. Работа правоохранителей непосредственно на судне завершена.

Приоритетные версии следствия

Полиция ожидает от компании-оператора детальные данные о характере повреждений и оценке нанесенного ущерба. Специалисты отмечают, что говорить об окончательных причинах преждевременно, поскольку авария могла произойти из-за штормовой погоды в Балтийском море.

Уголовный процесс продолжается. Главной задачей следствия является установление того, было ли повреждение кабеля результатом внешнего человеческого воздействия или следствием природных факторов. 

Латвия расследует повреждение подводного кабеля: полиция проверила судно в порту Лиепаи05.01.26, 01:04 • 3442 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Обыск
Латвия
Балтийское море
Норвегия