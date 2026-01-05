Полиция Латвии расследует повреждение кабеля в Балтийском море: версия о причастности судна не подтвердилась
Киев • УНН
Полиция Латвии расследует повреждение оптического кабеля Паланга – Лиепая, рассматривая версии погодных условий и преднамеренного вмешательства. Судно Silver Copenhagen, которое ранее подозревали, оказалось непричастным к инциденту.
Государственная полиция Латвии продолжает выяснять причины повреждения оптического кабеля Паланга (Швянтойи) - Лиепая. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий, среди которых влияние погодных условий и преднамеренное вмешательство. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей правоохранительных органов, пишет УНН.
Детали
Ранее под подозрение попало судно Silver Copenhagen под флагом Норвегии, которое находилось в порту Лиепаи. Сотрудники полиции провели на борту масштабные процессуальные действия: осмотрели само судно, его якорь, изучили техническое оборудование и бортовые журналы, а также допросили членов экипажа.
По официальным данным, команда судна активно сотрудничала со следствием. В настоящее время полученные результаты проверки не дают оснований считать, что Silver Copenhagen причастно к инциденту. Работа правоохранителей непосредственно на судне завершена.
Приоритетные версии следствия
Полиция ожидает от компании-оператора детальные данные о характере повреждений и оценке нанесенного ущерба. Специалисты отмечают, что говорить об окончательных причинах преждевременно, поскольку авария могла произойти из-за штормовой погоды в Балтийском море.
Уголовный процесс продолжается. Главной задачей следствия является установление того, было ли повреждение кабеля результатом внешнего человеческого воздействия или следствием природных факторов.
