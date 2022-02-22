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Політолог вважає, що Ситник сам собі "намалював" президентський рейтинг

Політолог вважає, що Ситник сам собі "намалював" президентський рейтинг

Київ • УНН

 • 146643 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Соціологічне опитування, яке пророкує перемогу директора НАБУ Артема Ситника на президентських виборах, міг замовити він сам. Про це у своєму FB написала політолог Світлана Кушнір, передає УНН.

Деталі

"У мене стійке враження, що це опитування замовив сам Артем Сергійович, а щоб далеко не ходити, то соціологи опитали всіх співробітників НАБУ, ось і вийшов такий божевільно красивий результат", — пише вона.

Автором соцдослідження, нагадаємо, виступає громадська організація "Центр суспільного розвитку "Інтер-Акція". Раніше ця ж ГО давала великі шанси Андрію Пальчевському на виборах мера Києва, нагадує Кушнір.

"Правда в тому, що ніхто того Ситника по всій Україні так, як йому намалювали, не любить. Ефективності роботи НАБУ середньостатистичний українець ставить посередньо-негативну оцінку. Всі пам'ятають про тактичні шкарпетки, агента Катерину і ковдрочку Насірова — гучні справи НАБУ, що закінчилися пшиком.

А вже скандал з постановою Сарненського суду, який визнав Артема Сергійовича Ситника корупціонером і зовсім підірвав крихкий баланс довіри", — пише політолог.

Кушнір також уточнила, що в поточному році у Ситника закінчується термін повноважень. І додала, що склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови НАБУ вже визначено.

"Ось і шукає наш антикорупційний корупціонер нове тепле місце. Крісло глави держави, на крайній випадок, просто топ-політика, дуже хочеться зайняти", - резюмувала вона.

У контексті

Днями громадська організація "Центр суспільного розвитку "Інтер-Акція" оприлюднила соціологічні дослідження, згідно з якими за директора Національного антикорупційного бюро Ситника готові проголосувати 32,1% респондентів у разі, якщо вони не голосуватимуть за Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Участь у соцопитуванні взяли 625 громадян України, тобто перевагу Ситнику висловили близько 193 опитаних.

Додамо

УНН нещодавно проводив власне опитування українців про Артема Ситника. Але більшість опитаних навіть не впізнали його за фото, плутаючи директора НАБУ з "податківцем" і бандитом. У квітні цього року закінчується семирічний термін повноважень Ситника на посаді директора бюро і, як він сам зазначає, в НАБУ він залишатися не збирається. Ситник, нагадаємо, очолював антикорупційне бюро, незважаючи на офіційний статус корупціонера.

Деякі цифри про НАБУ

За час каденції Ситника бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму майже 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше, ніж НАБУ, українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, зокрема прокуратурі, поліції та СБУ.

До теми

Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Зате лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія і Нова Зеландія, які краще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів, таких як НАБУ, САП і ВАКС, — всі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут.

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