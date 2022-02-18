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Мечты и реалии: Сытник "отрастил" президентский рейтинг

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В апреле этого года заканчивается семилетний срок полномочий Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро. И если раньше сам Сытник всячески уклонялся от ответов на вопрос о его дальнейшей судьбе, то сейчас появилось социсследование, согласно которому он может составить чуть ли не главную угрозу второму сроку президенства Владимира Зеленского, сообщает УНН.

Детали

Социсследование провела общественная организация "Центр в общественном развитии "Интер акция".

Согласно их данным, около 70% респондентов не хотят видеть на посту президента ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко, а хотят голосовать за новые лица. А лидером этих новых лиц якобы оказался Артём Сытник, за которого готовы отдать голоса 32% опрошенных. Сытник в этом рейтинге превзошёл Виталия Кличко (30,2%), Дмитрия Гордона (20,5%) и Дмитрия Разумкова (12,7%).

Соцопрос проводился в период с 12 по 14 февраля методом телефонного опроса 625 респондентов с неизвестной территории (исследователи не указали локации опроса). Такую же приблизительно численность, например, составляет штат самого антикоррупционного бюро, которое возглавляет Сытник (668 человек).

Но не только малочисленность респондентов дает повод сомневаться в результатах этого исследования. По словам политолога Сергея Быкова, ещё год назад у Сытника был рейтинг 0,1% (по данным КМИС).

"У него нет шансов вообще. Появление таких социсследований указывает на наличие заказчиков. Я бы не стал обращать внимание на телефонный опрос с 625 респондентами. Если только это не опрос самих сотрудников антикоррупционного бюро - тогда это говорит о том, что у Сытника хорошая поддержка в коллективе, не более", - прокомментировал Быков.

Его коллега Виктор Таран добавил, что подобные социсследования уже давно стали инструментом информационной пропаганды. И если раньше это было эффективно, то сейчас уже нет. По его словам, в Украине есть всего несколько агентств, исследованиям которых доверяют. Что касается конкретно этого, то Таран расценивает его как попытку Сытника уйти в политическую плоскость после провалов работы НАБУ.

"У меня есть только одно объяснение: накануне увольнения Сытника - к которому очень много вопросов по эффективности его работы: использованию бюджетных средств и расследуемым делам – и он это понимает. И я не исключаю, что он сейчас пытается использовать такой инструмент как активную информационную огласку, и вывод себя в политическую плоскость. И возможно запуском таких исследований, которые выводят его в лидеры общественного мнения, он это и пытается сделать. Потому что давайте будем объективными, за последние два года Сытника в публичном пространстве не было, не было острых уголовных дел, а остальные уголовные дела заканчиваются "большим ничем".

Поэтому я это расцениваю исключительно как элемент политической борьбы и его попытки перейти из рядов государственных служащих, правоохранителей в политическую плоскость. Я не вижу у него больших шансов на президентском посту, не вижу шансов на политическую карьеру, но точно вижу, что после увольнения к нему будет много вопросов", подчеркнул Таран.

Добавим

УНН недавно проводил собственный опрос украинцев об Артеме Сытнике. Но большинство опрошенных даже не узнали его по фото, путая директора НАБУ с "налоговиком" и бандитом.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится на должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.
За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.

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В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.

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