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Мрії і реалії: Ситник "відростив" президентський рейтинг

Мрії і реалії: Ситник "відростив" президентський рейтинг

Київ • УНН

 • 23589 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У квітні цього року закінчується семирічний термін повноважень Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро. І якщо раніше сам Ситник всіляко ухилявся від відповідей на запитання про його подальшу долю, то зараз з'явилося соцдослідження, згідно з яким він може становити чи не головну загрозу другому терміну президентства Володимира Зеленського, повідомляє УНН.

Деталі

Соцідослідження провела громадська організація "Центр у суспільному розвиткові "Інтер акція".

За їхніми даними, приблизно 70% респондентів не хочуть бачити на посаді президента ні Володимира Зеленського, ні Петра Порошенка, а хочуть голосувати за нових осіб. А лідером цих нових осіб нібито виявився Артем Ситник, за якого готові віддати голоси 32% опитаних. Ситник у цьому рейтингу перевершив Віталія Кличка (30,2%), Дмитра Гордона (20,5%) та Дмитра Разумкова (12,7%).

Соцопитування проводили в період з 12 до 14 лютого методом телефонного опитування 625 респондентів з невідомої території (дослідники не вказали локації опитування). Приблизно таку саму кількість, наприклад, становить штат антикорупційного бюро, яке очолює Ситник (668 осіб).

Але не лише нечисленність респондентів дає підстави сумніватися в результатах цього дослідження. За словами політолога Сергія Бикова, ще рік тому Ситник мав рейтинг 0,1% (за даними КМІС).

"У нього немає шансів загалом. Поява таких соцдосліджень свідчить про наявність замовників. Я не став би звертати увагу на телефонне опитування з 625 респондентами. Якщо тільки це не опитування самих співробітників антикорупційного бюро - тоді це означає, що Ситник має хорошу підтримку в колективі, не більше", - прокоментував Биков.

Його колега Віктор Таран додав, що такі соцдослідження вже давно стали інструментом інформаційної пропаганди. І якщо раніше це було ефективно, то зараз вже ні. За його словами, в Україні є лише кілька агентств, дослідженням яких довіряють. Що стосується конкретно цього, то Таран розцінює його як спробу Ситника піти в політичну площину після провалів роботи НАБУ.

"У мене є лише одне пояснення: напередодні звільнення Ситника – до якого дуже багато запитань щодо ефективності його роботи: використання бюджетних коштів та розслідуваних справ – і він це розуміє. І я не відкидаю, що він зараз намагається використати такий інструмент як активний інформаційний розголос, і виведення себе в політичну площину. І можливо запуском таких досліджень, які виводять його в лідери громадської думки, він це і намагається зробити. Тому що давайте будемо об'єктивними, за останні два роки Ситника у публічному просторі не було, не було гострих кримінальних справ, а решта кримінальних справ завершується "великим нічим".

Тому я це розцінюю виключно як елемент політичної боротьби та його спроби перейти з лав державних службовців, правоохоронців у політичну площину. Я не бачу у нього великих шансів на президентській посаді, не бачу шансів на політичну кар'єру, але бачу, що після звільнення до нього буде багато запитань", — підкреслив Таран.

Додамо

УНН нещодавно проводив власне опитування українців про Артема Ситника. Але більшість опитаних навіть не впізнали його за фото, плутаючи директора НАБУ з "податковиком" та бандитом.

Деякі цифри про НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник перебуває на посаді сім років, незважаючи на офіційний статус корупціонера.

За час його каденції бюджет бюро зріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму майже 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше, ніж НАБУ, українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, зокрема прокуратурі, поліції та СБУ.

До теми

Минулого року Україна погіршила свої позиції в індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поряд із африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які краще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів, таких як НАБУ, САП та ВАКС, — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут.

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