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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Індекс сприйняття корупції: найкращі результати показали країни, де немає спеціальних антикорупційних органів

Індекс сприйняття корупції: найкращі результати показали країни, де немає спеціальних антикорупційних органів

Київ • УНН

 • 57197 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Transparency International Ukraine опублікувало Індекс сприйняття корупції-2021, який демонструє успіхи та невдачі 180 країн світу у подаланні корупції. Лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія. УНН дослідив державні інститути цих країн та виявив одну закономірність - всі вони не мають спеціальних антикорупційних органів на кшталт українських НАБУ (Національне антикорупційне бюро) та САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура).

Країни - лідери

Данія - країна, яка здобула найбільшу кількість балів у світовому «антикорупційному» рейтингу. Основне законодавство, яке регулює боротьбу з корупцією складається з двох кодексів: Кримінальний кодекс та кодекс поведінки службових осіб органів влади. При цьому покарання постійно посилюються. Відстежують корупцію міністерство юстиції Данії та спеціальний прокурор з економічних та міжнародних злочинів. Тобто, жодних спеціальних антикорупційних органів в країні немає. Проте є глибоке почуття відповідальності як у самих громадян, так і службовців, які активно реагуюють на інформацію про корупцію від громадян та в пресі. В Україні ж непоодинокі випадки, коли НАБУ та САП не реагують не тільки на інформацію в ЗМІ, а й на офіційні заяви народних депутатів, зокрема Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка відкритом текстом вказує на масштабну корупцію в "Укрзалізниці" та неефективність антикорупціонерів. Тобто, по суті ігнорується парламентський контроль.

Фінляндія - країна, яка посіла друге місце в рейтингу. Примітно, що держава не має ані спеціального антикорупційного законодавства, ані спеціальних органів - усі корупційні прояви розглядаються як частина загальнокримінальних злочинів. Контроль за дотриманням норм здійснюють звичайні судові та правоохоронні органи.

Нова Зеландія - країна, яка посіла третє місце в оновленому рейтингу. Так само вона не має спеціальних антикорупційних органів, а місцеве законодавство розглядає корупцію як загальний злочин, шахрайство та особливу увагу приділяє чиновникам. Головний державний орган з протидії корупції - SFO - який переслідує шахрайство загалом, не відокремлюючи корупцію.

Рейтинг України

На противагу країнам - лідерам Україна в оновленому рейтингу опинилися по сусідству з африканськими країнами, на 122 місці. Навіть Мадагаскар, і той на два пункти покращив свої позиції, опинившись на 147 місці. Від Сомалі Україну сьогодні розділяє 56 сходинок. А "диктаторська" Білорусь, без антикорупційних органів опинилася на 40 сходинок вище України, на 82 місці. Детально з рейтингом країн можна ознайомитися за посиланням.

Виходячи з наявної картини, очевидно, що наявність НАБУ та САП аж ніяк не наближує Україну до вагомих результатів у подоланні корупції, навіть попри багатомільярдне фінансування за рахунок Державного бюджету та міжнародних донорів. Тим паче, що за останній рік Україна погіршила своє становище у цьому напрямку. Заяви про те, що корупція зростає через відсутність призначеного керівника САП не витримують критики - країни, які успішно боряться з корупцією взагалі таких органів не мають, як і не мають спеціальної антикорупційної вертикалі - від слідства до суду.

Деякі факти про НАБУ

За останні 5 років фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або близько 4 млн доларів.

А минулого року детективи НАБУ замовили собі спідньої білизни на 700 тис. грн.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни.

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