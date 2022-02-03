Украинцы не сразу узнали директора НАБУ Сытника. Подумали, что это бандит или налоговик из-за “сытой” физиономии - опрос УНН

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В этом году заканчивается срок полномочий Артема Сытника на посту директора Национального антикоррупционного бюро, однако почти за семь лет своего пребывания на должности он мало чем запомнился украинцам. Точнее, большая часть опрошенных УНН даже не узнала его на фото.