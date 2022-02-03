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Українці не одразу впізнали директора НАБУ Ситника. Подумали, що це бандит чи податківець через “ситу” фізіономію - опитування УНН

Українці не одразу впізнали директора НАБУ Ситника. Подумали, що це бандит чи податківець через “ситу” фізіономію - опитування УНН

Київ • УНН

 • 30584 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Цього року закінчується термін повноважень Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро, проте майже за сім років свого перебування на посаді він мало чим запам'ятався українцям. Точніше, велика частина опитаних УНН навіть не впізнала його на фото.

Деталі

Кияни припустили, що на фотографії бандит, податківець або міністр: "Думаю, як мінімум міністр, тому що така відгодована фізіономія — в телевізор не влазить".

По закінченню терміну повноважень кияни запропонували працевлаштувати Ситника охоронцем, народним депутатом Верховної Ради (зі словами "вони всі там такі"), на завод або будівництво — на крайній випадок, порадили йому піти в реальний сектор економіки, щоб "зрозуміти як гроші заробляються".

До теми

Артем Ситник очолює НАБУ незважаючи на офіційний статус корупціонера, який він отримав за рішенням суду за незадекларований подарунок. Цього року він повинен буде залишити свій пост, яким поступиться новому директору НАБУ. Останнього обиратимуть у тому числі іноземці, що в юридичній спільноті України вважають порушенням суверенітету.

За час перебування Ситника на посаді директора бюро бюджет органу виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму близько 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше, ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, включаючи прокуратуру, поліцію і СБУ.

Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Зате лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія і Нова Зеландія, які краще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП і ВАКС — всі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі тут.

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