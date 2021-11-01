Участие иностранцев в аудите НАБУ может быть расценено как нарушение суверенитета Украины - эксперты Рады

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30655 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 64668 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 112442 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 106486 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 60713 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71777 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186153 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150373 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158125 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138563 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
33%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12634 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17018 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15001 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 13888 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12169 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 112442 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 106486 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 85945 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98248 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128238 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4528 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10231 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12206 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15051 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17078 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Участие иностранцев в аудите НАБУ может быть расценено как нарушение суверенитета Украины - эксперты Рады

Киев • УНН

 • 42998 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1). Но как бы не старались законодатели определить законный статус НАБУ, в очередной раз у них это вышло спорно, сообщает УНН.

Участие иностранцев в аудите НАБУ может быть расценено как нарушение суверенитета Украины - эксперты Рады

Например, что касается самого статуса, который определяет НАБУ как орган исполнительной власти со спецстатусом — нет такого понятия в Конституции, утверждают эксперты Рады, которые проверяют законопроекты.

“Следует заметить, что Конституция Украины не предусматривает существования в государственном механизме (аппарате) органов исполнительной власти со специальным статусом, которые осуществляли бы соответствующие функции за пределами системы органов исполнительной власти”, — указывают эксперты.

Это означает, что деятельность НАБУ, как и прежде, не согласована с номами Конституции Украины и рано или поздно опять могут возникнуть вопросы о легитимности этого органа.

Немаловажные противоречия усматриваются и в порядке формирования Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять внешнюю оценку эффективности работы органа. Согласно принятому закону, в состав Комиссии будут входить шесть человек: из которых три человека определяются Кабинетом Министров и три человека — определяются Кабмином на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции. Но такой подход ограничивает права украинцев на управление своим же государством, более того — нарушает принципы суверенитета Украины.

“Согласно ст. 1 Конституции Украина является суверенным государством, а суверенитет выражается в верховенстве, самостоятельности, полноте и неделимости власти в пределах территории государства и независимости и равноправия во внешних сношениях. При этом самостоятельность государственной власти означает, что она сама, без участия других сил, способна принимать необходимые правовые акты и обеспечивать их исполнение с помощью средств государственного принуждения, а также отсутствие зависимости (политической, финансовой, организационной и т.п.) органов государственной власти от кого-либо внутри государства и за его пределами. Поэтому непосредственное влияние международных организаций на формирование органов государственной власти в Украине может считаться ограничением суверенитета Украины”, — указали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

Добавим, что вопрос внешнего управления государственными органами Украины, особенно НАБУ, беспокоит граждан не первый год. Гарантом Конституции является Президент Украины. Именно поэтому в Верховной Раде призывают Президента Владимира Зеленского заняться НАБУ, сменить руководство и провести качественную проверку органа.

К теме

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у Евросоюза нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в Реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Михаила Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За семь лет существования НАБУ ни разу не проходило аудит, хотя бюджет содержания органа растет из года в год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.85
Ethereum
$1,596.03