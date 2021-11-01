Участие иностранцев в аудите НАБУ может быть расценено как нарушение суверенитета Украины - эксперты Рады

Например, что касается самого статуса, который определяет НАБУ как орган исполнительной власти со спецстатусом — нет такого понятия в Конституции, утверждают эксперты Рады, которые проверяют законопроекты.

“Следует заметить, что Конституция Украины не предусматривает существования в государственном механизме (аппарате) органов исполнительной власти со специальным статусом, которые осуществляли бы соответствующие функции за пределами системы органов исполнительной власти”, — указывают эксперты.

Это означает, что деятельность НАБУ, как и прежде, не согласована с номами Конституции Украины и рано или поздно опять могут возникнуть вопросы о легитимности этого органа.

Немаловажные противоречия усматриваются и в порядке формирования Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять внешнюю оценку эффективности работы органа. Согласно принятому закону, в состав Комиссии будут входить шесть человек: из которых три человека определяются Кабинетом Министров и три человека — определяются Кабмином на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции. Но такой подход ограничивает права украинцев на управление своим же государством, более того — нарушает принципы суверенитета Украины.

“Согласно ст. 1 Конституции Украина является суверенным государством, а суверенитет выражается в верховенстве, самостоятельности, полноте и неделимости власти в пределах территории государства и независимости и равноправия во внешних сношениях. При этом самостоятельность государственной власти означает, что она сама, без участия других сил, способна принимать необходимые правовые акты и обеспечивать их исполнение с помощью средств государственного принуждения, а также отсутствие зависимости (политической, финансовой, организационной и т.п.) органов государственной власти от кого-либо внутри государства и за его пределами. Поэтому непосредственное влияние международных организаций на формирование органов государственной власти в Украине может считаться ограничением суверенитета Украины”, — указали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

Добавим, что вопрос внешнего управления государственными органами Украины, особенно НАБУ, беспокоит граждан не первый год. Гарантом Конституции является Президент Украины. Именно поэтому в Верховной Раде призывают Президента Владимира Зеленского заняться НАБУ, сменить руководство и провести качественную проверку органа.

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Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у Евросоюза нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в Реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Михаила Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За семь лет существования НАБУ ни разу не проходило аудит, хотя бюджет содержания органа растет из года в год.