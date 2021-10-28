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Корупціонер не може звинувачувати інших у корупції: НАБУ потрібен аудит та зміна керівництва - нардеп Мамка

Київ • УНН

 • 14969 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Народний депутат Григорій Мамка вважає, що Національне антикорупційне бюро України потребує перезавантаження, повідомляє УНН.

Корупціонер не може звинувачувати інших у корупції: НАБУ потрібен аудит та зміна керівництва - нардеп Мамка

Цитата

“Сім років НАБУ і не було аудиту. Потрібно, щоб держава провела аудит роботи чи нероботи НАБУ”, - сказав він.

На переконання нардепа, необхідно також визначитися, хто керує державними органами країни — влада чи “міжнародні партнери”.

“Поки міжнародні партнери рекомендуватимуть Україні кого знімати або не знімати, кого чіпати і не чіпати, і все інше — Ви ж пам'ятаєте, як було по G7 про те, що не можна знімати пана Ситника — необхідно таки зрозуміти, хто керує і кому підзвітний цілий антикорупційний орган”, - наголосив він.

Мамка нагадав, що голова бюро Ситник перебуває в реєстрі корупціонерів, і парадоксально, що він і керує антикорупційним органом.

“Людина, яка у реєстрі корупціонерів керує антикорупційним органом — так не можна. І пояснити логіку не можна. Тому що міжнародні партнери кажуть, що не можна його чіпати. Кому це вигідно? Україні? Ні! Партнерам? Нехай розкажуть чому”, — завив нардеп.

До теми

Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що Євросоюз не має країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні щодо боротьби з корупцією є малоефективною.

НАБУ в Україні існує з 2015 року, втім, дедалі більше постає питання про марність існування цього органу, як і САП з огляду на відсутність відчутних результатів. Окремі народні депутати припускають, що для зміни ситуації не вистачає політичної волі Президента Володимира Зеленського.

У 2019 році директора НАБУ Артема Ситника було внесено до Реєстру корупціонерів, проте він продовжив очолювати антикорупційне бюро.

Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували у підіграванні інтересам Михайла Саакашвілі та використанні ресурсів бюро. Про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За сім років існування НАБУ жодного разу не проходило аудиту, хоча бюджет утримання органу зростає рік у рік.

До речі

ВАКС закрив справу "Роттердам+" та виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

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