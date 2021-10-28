Коррупционер не может обвинять других в коррупции: НАБУ нужен аудит и смена руководства - нардеп Мамка

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“Семь лет НАБУ и не было аудита. Нужно, чтобы государство провело аудит работы или неработы НАБУ”, — сказал он.

По убеждению нардепа, необходимо также определиться, кто управляет государственными органами в стране — власть или “международные партнёры”.

“Пока будут международные партнеры рекомендовать Украине кого снимать или не снимать, кого трогать и не трогать, и все остальное — Вы же помните, как было по G7 о том, что нельзя снимать господина Сытника — необходимо все-таки понять, кто управляет и кому подотчетный целый антикоррупционный орган”, — подчеркнул он.

Мамка напомнил, что глава бюро Сытник находится в реестре коррупционеров, и парадоксально, что он же и руководит антикоррупционным органом.

“Человек, который в реестре коррупционеров управляет антикоррупционным органом — так нельзя. И объяснить логику нельзя. Потому что международные партнеры говорят, что нельзя его трогать. Кому это выгодно? Украине? Нет! Партнёрам? Пусть расскажут почему”, — завил нардеп.

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Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у Евросоюза нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

НАБУ в Украине существует с 2015 года, впрочем, все больше возникает вопрос о бесполезности существования этого органа, как и САП, учитывая отсутствие ощутимых результатов. Отдельные народные депутаты предполагают, что для изменения ситуации не хватает политической воли Президента Владимира Зеленского.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в Реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро.

Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Михаила Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За семь лет существования НАБУ ни разу не проходило аудит, хотя бюджет содержания органа растет из года в год.

К слову

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