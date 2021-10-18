Виправданий ексміністр Омелян розповів про некомпетентність НАБУ, “дивні” експертизи у справі та імітацію боротьби з корупцією детективами

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Зокрема, він вказав на політичну замовленість та юридичну безґрунтовність доказів, зібраних детективами НАБУ під час розслідування провадження.

“Я переконаний, що справу проти мене „зліпили на коліні“. Сьогодні я вдячний ВАКС, який підійшов до справи неупереджено. Попри тиск, який відбувається із Банкової, у суді всі аргументи і звинувачення прокуратури були рознесені вщент”, — коментує Омелян.

Ексміністр навів іще один факт упередженості детективів під час розслідування кримінального провадження. Мова про залучення “сумнівних” експертів з боку НАБУ.

“Так, аналіз бюджетного законодавства по моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз щодо морської галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка у підсумку призводить до того, що НАБУ програє”, — додає Омелян.

Тим часом Україна потопає в корупції, констатує ексміністр. Через корупцію Україна втрачає приблизно 40 млрд дол. на рік, додав Омелян, посилаючись на заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

“Однак, НАБУ цього вперто не бачить. І я не бачу жодної справи бодай на 1 млрд вкрадених доларів, яку б розслідував ВАКС. Хоча сам неодноразово подавав заяви про злочини, здійснені українськими чиновникам.

Наприклад, щодо ситуації в “Укрзалізниці”.

Ми пам’ятаємо як минулого року підрозділ НАБУ, який опікується питаннями підприємства, публічно визнав, що лише на закупівлях за рік було вкрадено понад 8 млрд грн. Загалом обсяг корупції в „Укрзалізниці“ сягає 15 −20 млрд грн. При цьому наглядова рада „Укрзалізниці“ мовчить, керівники підприємства — мовчать. Мовчить і НАБУ, яке певно що знає, що такі схеми не можливі без відома наглядової ради, керівництва компанії, політичного даху на Банковій чи на Грушевського. Це — аксіома”, — каже Омелян.

До слова

Минулого року НАБУ вирішило рішуче подолати корупцію в “Укрзалізниці” і закріпило свої наміри відповідним меморандум. Проте за рік жодної гучної справи від детективів не послідувало, хоча імена “корупціонерів” неодноразово називались навіть членами ТСК з питань критичного стану “УЗ”.

Разом з тим, цього тижня стало відомо, що НАБУ взялось за мера Одеси Генадія Труханова.

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки суспільству обсягом 689 млн грн. Однак, як з’ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

Сам Труханов називає цей процес “політичним полюванням” і пов’язує його з конфліктом з Михаїлом Саакашвілі, який у близьких стосунках з Гізо Углавою, першим заступником директора НАБУ.