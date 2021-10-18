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Виправданий ексміністр Омелян розповів про некомпетентність НАБУ, “дивні” експертизи у справі та імітацію боротьби з корупцією детективами

Виправданий ексміністр Омелян розповів про некомпетентність НАБУ, “дивні” експертизи у справі та імітацію боротьби з корупцією детективами

Київ • УНН

 • 40048 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні, 18 жовтня, колегія суддів ВАКС визнала невинуватим ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі щодо незаконності встановлення 20% знижки на портові тарифи. Розслідування кримінального провадження здійснювали детективи НАБУ з травня 2017 року. Про перебіг розслідування справи, некомпетентність і упередженість детективів та політизацію процесу УНН розповів виправданий ексміністр.

Деталі

Зокрема, він вказав на політичну замовленість та юридичну безґрунтовність доказів, зібраних детективами НАБУ під час розслідування провадження.

“Я переконаний, що справу проти мене „зліпили на коліні“. Сьогодні я вдячний ВАКС, який підійшов до справи неупереджено. Попри тиск, який відбувається із Банкової, у суді всі аргументи і звинувачення прокуратури були рознесені вщент”, — коментує Омелян.

Ексміністр навів іще один факт упередженості детективів під час розслідування кримінального провадження. Мова про залучення “сумнівних” експертів з боку НАБУ.

“Так, аналіз бюджетного законодавства по моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз щодо морської галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка у підсумку призводить до того, що НАБУ програє”, — додає Омелян.

Тим часом Україна потопає в корупції, констатує ексміністр. Через корупцію Україна втрачає приблизно 40 млрд дол. на рік, додав Омелян, посилаючись на заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

“Однак, НАБУ цього вперто не бачить. І я не бачу жодної справи бодай на 1 млрд вкрадених доларів, яку б розслідував ВАКС. Хоча сам неодноразово подавав заяви про злочини, здійснені українськими чиновникам.
Наприклад, щодо ситуації в “Укрзалізниці”.

Ми пам’ятаємо як минулого року підрозділ НАБУ, який опікується питаннями підприємства, публічно визнав, що лише на закупівлях за рік було вкрадено понад 8 млрд грн. Загалом обсяг корупції в „Укрзалізниці“ сягає 15 −20 млрд грн. При цьому наглядова рада „Укрзалізниці“ мовчить, керівники підприємства — мовчать. Мовчить і НАБУ, яке певно що знає, що такі схеми не можливі без відома наглядової ради, керівництва компанії, політичного даху на Банковій чи на Грушевського. Це — аксіома”, — каже Омелян.

До слова

Минулого року НАБУ вирішило рішуче подолати корупцію в “Укрзалізниці” і закріпило свої наміри відповідним меморандум. Проте за рік жодної гучної справи від детективів не послідувало, хоча імена “корупціонерів” неодноразово називались навіть членами ТСК з питань критичного стану “УЗ”.

Разом з тим, цього тижня стало відомо, що НАБУ взялось за мера Одеси Генадія Труханова.

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки суспільству обсягом 689 млн грн. Однак, як з’ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт. 

Сам Труханов називає цей процес “політичним полюванням” і пов’язує його з конфліктом з Михаїлом Саакашвілі, який у близьких стосунках з Гізо Углавою, першим заступником директора НАБУ.

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