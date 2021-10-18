Оправданный экс-министр Омелян рассказал о некомпетентности НАБУ, "странных" экспертизах по делу и имитацию борьбы с коррупцией детективами

Детали

В частности, он указал на политический заказ и юридическую безосновательность доказательств, собранных детективами НАБУ при расследовании производства.

"Я убежден, что дело против меня "слепили на коленке". Сегодня я благодарен ВАКС, который подошел к делу беспристрастно. Несмотря на давление, которое происходит с Банковой, в суде все аргументы и обвинения прокуратуры были разнесены вдребезги", - комментирует Омелян.

Экс-министр привел еще один факт предвзятости детективов при расследовании уголовного производства. Речь о привлечении "сомнительных" экспертов со стороны НАБУ.

"Да, анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил какой-то Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской области проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая ненадлежащая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает", - добавляет Омелян.

Между тем Украина утопает в коррупции, констатирует экс-министр. Из-за коррупции Украина теряет примерно 40 млрд долл. в год, добавил Омелян, ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Однако, НАБУ этого упорно не видит. И я не вижу ни одного дела хотя бы на 1 млрд украденных долларов, который расследовал ВАКС. Хотя сам неоднократно подавал заявления о преступлениях, совершенных украинскими чиновникам.

Например, о ситуации в "Укрзализныци".

Мы помним как в прошлом году подразделение НАБУ, которое занимается вопросами предприятия, публично признало, что только на закупках за год было украдено более 8 млрд грн. В целом объем коррупции в "Укрзализныце" достигает 15 -20 млрд грн. При этом наблюдательный совет "Укрзализныци" молчит, руководители предприятия - молчат. Молчит и НАБУ, которое вероятно что знает, что такие схемы невозможны без ведома наблюдательного совета, руководства компании, политической крыши на Банковой или на Грушевского. Это - аксиома", - говорит Омелян.

К слову

В прошлом году НАБУ решило решительно преодолеть коррупцию в "Укрзализныце" и закрепило свои намерения соответствующим меморандум. Однако за год ни одного громкого дела от детективов не последовало, хотя имена "коррупционеров" неоднократно назывались даже членами ВСК по вопросам критического состояния "УЗ".

Вместе с тем, на этой неделе стало известно, что НАБУ взялось за мэра Одессы Геннадия Труханова.

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки громаде объемом 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.

Сам Труханов называет этот процесс "политической охотой" и связывает его с конфликтом с Михаилом Саакашвили, который в близких отношениях с Гизо Углавой, первым заместителем директора НАБУ.