Нардеп Цимбалюк розповів, скільки українці витратять на утримання "імпотентних" антикорупційних органів у 2022 році - суми чималі

Деталі

Він уточнив, що функцією боротьби з корупцією в Україні наділені Офіс Генпрокурора, НАБУ, СБУ, ДБР, МВС, НАЗК і новостворене Бюро економічної безпеки

"Видатки на ОГП пропонується збільшити на 17,5% - до 13,5 млрд грн. Видатки на НАБУ – на 10%, до 1 млрд 18 млн грн.

Видатки на СБУ пропонується наростити на 15,8%, до 15 млрд грн, на ДБР – на 3,4%, до 2 млрд 57 млн грн.

Видатки на МВС залишаться майже на тому ж рівні - 87,3 млрд грн.

Виділяється у цьому списку лише НАЗК. Видатки на його функціонування пропонується зменшити на 10% або на 44 млн грн", - каже Цимбалюк.

На утримання антикорупційних органів держава витрачає шалені кошти, продовжив нардеп. Що невиправдано, з огляду на низьку ефективність їх роботи, додав він.

"Є два основні показники, за якими оцінюється боротьба з корупцією: скільки вкрадених коштів повернуто у бюджет і скільки людей – з переліку вищих посадових осіб - притягнули до реальної кримінальної відповідальності. За цими параметрами наші антикорупціонери дають нульові показники. Вони навіть не можуть зібрати належну доказову базу і довести заведені справи до логічного завершення", - коментує Цимбалюк.

В якості прикладу нардеп нагадав про нещодавнє рішення ВАКС, який виправдав екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

І припустив, кому вигідно фінансувати діяльність неефективних антикорупційних органів.

"Нардепи від Батьківщини неодноразово зверталися до Ради з проханням хоча б заслухати керівників антикорупційних органів про ефективність роботи їх відомств. Але сьогодні у нас все вирішується на Банковій. Мабуть, команді президента вигідно, аби існували такі "імпотентні антикорупційні органи".

А нам, депутатам, соромно перед міжнародними партнерами, які виділяли гроші на створення цих відомств", - резюмував він.

До речі

НАБУ вирішило витратити 2 млн грн на флешки і 75 тисяч гривень на навушники. Раніше УНН повідомляв, що 18 тисяч гривень НАБУ витратило на проведення фуршету.

Так само НАБУ оголосило тендер на купівлю нових машин на загальну суму близько 6 млн грн. Це близько 35 тисяч доларів за кожне авто.

До теми

Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що в Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці прийшли до висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією малоефективна.