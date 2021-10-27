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Нардеп Цымбалюк рассказал, сколько украинцы потратят на содержание "импотентных" антикоррупционных органов в 2022 году - немалые суммы

Киев • УНН

 • 31470 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Проектом бюджета на 2022 год предусмотрен существенный рост расходов на функционирование отечественных антикоррупционных органов. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк.

Нардеп Цымбалюк рассказал, сколько украинцы потратят на содержание "импотентных" антикоррупционных органов в 2022 году - немалые суммы

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Он уточнил, что функцией борьбы с коррупцией в Украине наделены Офис Генпрокурора, НАБУ, СБУ, ДБР, МВД, НАПК и новое Бюро экономической безопасности

"Расходы на ОГП предлагается увеличить на 17,5% – до 13,5 млрд грн. Расходы на НАБУ – на 10%, до 1 млрд 18 млн грн.
Расходы на СБУ предлагается нарастить на 15,8%, до 15 млрд грн, на ДБР – на 3,4%, до 2 млрд 57 млн грн.
Расходы на МВД останутся почти на том же уровне – 87,3 млрд грн.

Выделяется в этом списке только НАПК. Расходы на его функционирование предлагается снизить на 10% или на 44 млн грн", - говорит Цымбалюк.

На содержание антикоррупционных органов государство тратит сумасшедшие средства, продолжил нардеп. Что неоправданно, учитывая низкую эффективность их работы, добавил он.

"Есть два основных показателя, по которым оценивается борьба с коррупцией: сколько украденных средств возвращено в бюджет и сколько людей - из перечня высших должностных лиц - привлекли к реальной уголовной ответственности. По этим параметрам наши антикоррупционеры дают нулевые показатели. Они даже не могут собрать должную доказательную базу и довести заведенные дела до логического завершения", – комментирует Цымбалюк.

В качестве примера нардеп напомнил о недавнем решении ВАКС, который оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

И предположил, кому выгодно финансировать деятельность неэффективных антикоррупционных органов.

"Нардепы от Батькивщины неоднократно обращались в Раду с просьбой хотя бы заслушать руководителей антикоррупционных органов об эффективности работы их ведомств. Но сегодня у нас все решается на Банковой. Пожалуй, команде президента выгодно, чтобы существовали такие "импотентные антикоррупционные органы".

А нам, депутатам, стыдно перед международными партнерами, выделявшими деньги на создание этих ведомств", - резюмировал он.

Кстати говоря

НАБУ решило потратить 2 млн грн на флешки и 75 тысяч гривен на наушники. Ранее УНН сообщал, что 18 тысяч гривен НАБУ потратило на проведение фуршета.

Также НАБУ объявило тендер на покупку новых машин на общую сумму около 6 млн грн. Это около 35 тысяч долларов за каждое авто.

К теме

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС специалисты Украины пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

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