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Справа про зниження портових зборів: суд виправдав Омеляна

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна від обвинувачення у незаконних діях, які призвели до завдання збитків державі на понад 30 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

“У понеділок, 18 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим колишнього міністра інфраструктури України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 211 КК України, у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що прокурор не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції.

Доповнення

19 червня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП та оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України повідомили Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Дії Омеляна було кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України (“Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах”).

За версією слідства, Омелян у 2017 році видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів у державний бюджет, про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

Зрештою, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердила Держаудитслужба та судова експертиза. Згодом, Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

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