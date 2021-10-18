Дело о снижении портовых сборов: суд оправдал Омеляна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна от обвинения в незаконных действиях, которые привели к нанесению ущерба государству на более 30 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.
“В понедельник, 18 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления”, — говорится в сообщении.
Детали
В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что прокурор не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции.
Дополнение
19 июня 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП и оперативного сопровождения ГУ КЗЭ СБ Украины сообщили Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.
Действия Омеляна были квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (“Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах”).
По версии следствия, Омелян в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет, о чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.
В конце концов, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтвердила Госсаудитслужба и судебная экспертиза. Впоследствии, Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.