Сенсорне радіо, круїз-контроль і обігрів дзеркал: НАБУ витратить на покупку машин 6 млн грн

Деталі

Відповідно до тендерної документації, НАБУ має намір придбати три седани і три кроссовери різних класів. Серед технічних вимог: сенсорний дисплей радіо, двозонне кондиціювання, обігрів дзеркал, круїз-контроль і тонування скла.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 28 жовтня.

Доповнення

НАБУ два дні поспіль замовляло ресторанне обслуговування за держрахунок.

До речі

Нещодавно ВАКС закрив справу "Роттердам +" і виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Зараз детективи, які розслідували "Роттердам +" ведуть справу мера Одеси Геннадія Труханова. Мова про Михайла Романюка, Миколу Самойленка та Дениса Гюльмагомедова.

Справа "Роттердам +" розслідувалася понад 4 роки і чотири рази закривалася прокурорами САП, а 13 жовтня правомірність закриття справи підтвердив ВАКС. Зрештою, чотири роки слідства і витрачання коштів платників податків на забезпечення розслідування цієї справи дали нульовий результат. Тому що, як відзначили в САП, жодна судова експертиза не підтвердила версію НАБУ.

Очевидно, з огляду на негативний досвід, у справі Труханова детективи НАБУ обрали іншу стратегію. Вони звернулися до приватних судових експертів замість державних, і попросили зробити оцінку нерухомості і землі, які міськрада нібито зі збитками для одеситів передавала забудовникам. ТОВ "Міжнародна експертно-правова група", до якої звернулося НАБУ, заплативши бюджетні гроші, дійсно знайшла необхідні детективам збитки. Однак з'ясувалося, що ця компанія не мала права оцінювати нерухомість - немає відповідних класифікаторів діяльності. Проте компанія цілком легально може здійснювати астрологічні і спіритичні сеанси.