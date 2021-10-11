Справа Труханова: судову експертизу для НАБУ робила приватна юридична контора без права займатися такою діяльністю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У справі НАБУ проти мера Одеси Геннадія Труханова ключову роль відіграє судова експертиза, яка нібито встановила збиток одеській громаді обсягом 689 млн грн. Однак у адвокатів мера Одеси маса запитань до неї, частину з яких вони озвучили сьогодні на засіданні ВАКС, де Труханову обирають запобіжний захід, повідомляє УНН.
Цитата:
"З приводу експертизи. Це ТОВ, яке робило експертизу, я хочу звернути увагу, що експертної діяльності (за КВЕД - ред.) у цього товариства взагалі немає", - заявив адвокат Труханова в суді.
Йдеться про ТОВ "Міжнародна експертно-правова група", зареєстроване майже 5 років тому в Києві.
Бенефіціаром компанії значиться Володимир Чудненко з Донецька. Основний КВЕД компанії - діяльність у сфері права. Є й додаткові види діяльності, які дозволяють співробітникам компанії вести розслідування за участю приватних детективів, проводити астрологічну і спіритичну діяльності, продавати стартові пакети та поповнення мобільних, робити тату, пірсинг і навіть збирати гроші за паркування.
Але навіть КВЕД 74.90 про технічну діяльність прямо забороняє проводити оцінку нерухомості.
Як зазначено в аналітиці Youcontrol, "Міжнародна експертно-правова група" не має будь-якого іншого доходу, крім як заробітку на державних тендерах.
Головними ж замовниками компанії є НАБУ і "Укренерго". Причому, "Укренерго" за бюджетні гроші консультувався з "експертами" цієї компанії навіть щодо проведення самих тендерів, заплативши їм пів мільйона гривень.
У контексті
6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді обсягом 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.
До слова
Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.
Ківана, свою чергою, називали спонсором Міхеіла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.
Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.