Справа Труханова: судову експертизу для НАБУ робила приватна юридична контора без права займатися такою діяльністю

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"З приводу експертизи. Це ТОВ, яке робило експертизу, я хочу звернути увагу, що експертної діяльності (за КВЕД - ред.) у цього товариства взагалі немає", - заявив адвокат Труханова в суді.

Йдеться про ТОВ "Міжнародна експертно-правова група", зареєстроване майже 5 років тому в Києві.

Бенефіціаром компанії значиться Володимир Чудненко з Донецька. Основний КВЕД компанії - діяльність у сфері права. Є й додаткові види діяльності, які дозволяють співробітникам компанії вести розслідування за участю приватних детективів, проводити астрологічну і спіритичну діяльності, продавати стартові пакети та поповнення мобільних, робити тату, пірсинг і навіть збирати гроші за паркування.

Але навіть КВЕД 74.90 про технічну діяльність прямо забороняє проводити оцінку нерухомості.

Як зазначено в аналітиці Youcontrol, "Міжнародна експертно-правова група" не має будь-якого іншого доходу, крім як заробітку на державних тендерах.

Головними ж замовниками компанії є НАБУ і "Укренерго". Причому, "Укренерго" за бюджетні гроші консультувався з "експертами" цієї компанії навіть щодо проведення самих тендерів, заплативши їм пів мільйона гривень.

У контексті

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді обсягом 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До слова

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, свою чергою, називали спонсором Міхеіла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.