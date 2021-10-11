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Дело Труханова: судебную экспертизу для НАБУ делала частная юридическая контора без права заниматься такой деятельностью

Дело Труханова: судебную экспертизу для НАБУ делала частная юридическая контора без права заниматься такой деятельностью

Киев  •  УНН

 • 24519 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В деле НАБУ против мэра Одессы Геннадия Труханова ключевую роль играет судебная экспертиза, которая якобы установила ущерб одесской громаде в размере 689 млн грн. Однако у адвокатов мэра Одессы масса вопросов к ней, часть из которых они озвучили сегодня на заседании ВАКС, где Труханову избирают меру пресечения, сообщает УНН.

Цитата:

“По поводу экспертизы. Это ООО, которое делало экспертизу, я хочу обратить внимание, что экспертной деятельности (по КВЭД — ред.) у этого общества вообще нет”, — заявил адвокат Труханова в суде.

Речь идет об ООО “Международная экспертно-правовая группа”, зарегистрированном почти 5 лет назад в Киеве.

Бенефициаром компании значится Владимир Чудненко из Донецка. Основной КВЭД компании — деятельность в сфере права. Есть и дополнительные виды деятельности, которые позволяют сотрудникам компании вести расследования с участием частных детективов, проводить астрологическую и спиритическую деятельности, продавать стартовые пакеты и пополнять мобильные, делать тату, пирсинг и даже собирать деньги за парковку.

Но даже КВЭД 74.90 о технической деятельности прямо запрещает проводить оценку недвижимости.

Как указано в аналитике Youcontrol, “Международная экспертно-правовая группа” не имеет любого другого дохода, кроме как заработка на государственных тендерах.

Главными же заказчиками компании являются НАБУ и “Укрэнерго”. Причем, “Укрэнерго” за бюджетные деньги консультировалось с “экспертами” этой компании даже относительно проведения самих тендеров, заплатив им полмиллиона гривен.

В контексте

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу в размере 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.

К слову

Незадолго до предъявления подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы. 

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Михаила Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

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