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Сенсорное радио, круиз -контроль и обогрев зеркал: НАБУ потратит на покупку машин 6 млн грн

Киев • УНН

 • 17306 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на покупку семи авто на общую сумму более 6 млн грн. Это около 35 тысяч долларов за каждое по сегодняшнему курсу, сообщает УНН со ссылкой на Prozorro

Сенсорное радио, круиз -контроль и обогрев зеркал: НАБУ потратит на покупку машин 6 млн грн

Детали

Согласно тендерной документации, НАБУ намерено приобрести три седана и три кроссовера разных классов. Среди технических требований: сенсорный дисплей радио, двухзонное кондиционирование, обогрев зеркал, круиз-контроль и тонировка стекол.

Конечный срок подачи тендерных предложений: 28 октября.

Дополнение

НАБУ два дня подряд заказывало ресторанное обслуживание за госсчет.

К слову

Недавно ВАКС закрыл дело “Роттердам+” и оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Сейчас детективы, которые расследовали “Роттердам+” ведут дело мэра Одессы Геннадия Труханова. Речь о Михаиле Романюке, Николае Самойленко и Денисе Гюльмагомедове.

Дело “Роттердам+” расследовалось более четырех лет и четыре раза закрыто прокурорами САП, а 13 октября правомерность закрытия дела подтвердил ВАКС. В конце концов, четыре года следствия и расходования средств налогоплательщиков на обеспечение расследования этого дела дали нулевой результат. Потому что, как отметили в САП, ни одна судебная экспертиза не подтвердила версию НАБУ.

Очевидно, учитывая негативный опыт, в деле Труханова детективы НАБУ избрали другую стратегию. Они обратились к частным судебным экспертам вместо государственных, и попросили сделать оценку недвижимости и земли, которые горсовет якобы с убытками для одесситов передавал застройщикам. ООО “Международная экспертно-правовая группа”, к которым обратилось НАБУ, заплатив бюджетные деньги, действительно нашла необходимые детективам убытки. Однако выяснилось, что эта компания не имела права оценивать недвижимость — нет соответственных классификаторов деятельности. Зато компания вполне легально может осуществлять астрологические и спиритические сеансы. 

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