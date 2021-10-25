НАБУ хоче витратити понад 2 млн грн на флешки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на покупку флешок і DVD-дисків. Очікувана вартість заявлена обсягом 2 037 000 грн, повідомляє УНН.
Всього детективи вирішили закупити 25 тисяч флешок і дисків.
Початок аукціону заплановано на 05 листопада.
Ще 75 тисяч гривень НАБУ хоче витратити на навушники. Кожен такий комплект навушників обійдеться українському платникові податків у 5 тисяч гривень.
До слова
Раніше УНН повідомляв, що 18 тисяч гривень НАБУ витратило на проведення фуршету.
Також НАБУ оголосило тендер на покупку нових машин на загальну суму близько 6 млн грн. Це близько 35 тисяч доларів за кожне авто.
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