НАБУ хоче витратити понад 2 млн грн на флешки

Всього детективи вирішили закупити 25 тисяч флешок і дисків.

Початок аукціону заплановано на 05 листопада.

Ще 75 тисяч гривень НАБУ хоче витратити на навушники. Кожен такий комплект навушників обійдеться українському платникові податків у 5 тисяч гривень.

До слова

Раніше УНН повідомляв, що 18 тисяч гривень НАБУ витратило на проведення фуршету.

Також НАБУ оголосило тендер на покупку нових машин на загальну суму близько 6 млн грн. Це близько 35 тисяч доларів за кожне авто.

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