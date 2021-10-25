НАБУ хочет потратить более 2 млн грн на флешки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на покупку флешек и DVD-дисков. Ожидаемая стоимость заявлена в размере 2 037 000 грн, сообщает УНН.
Всего детективы решили закупить 25 тысяч флешек и дисков.
Начало аукциона запланировано на 05 ноября.
Еще 75 тысяч гривен НАБУ хочет потратить на наушники. Каждый такой комплект наушников обойдется украинскому налогоплательщику в 5 тысяч гривен.
К слову
Ранее УНН сообщал, что 18 тысяч гривен НАБУ потратило на проведение фуршета.
Так же НАБУ объявило тендер на покупку новых машин на общую сумму около 6 млн грн. Это около 35 тысяч долларов за каждое авто.
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