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Підтримка ЄС боротьби з великої корупцією в Україні неефективна - аудит

Підтримка ЄС боротьби з великої корупцією в Україні неефективна - аудит

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією є малоефективною. Так, зокрема, вважають аудитори Європейської рахункової палати, пише УНН з посиланням на реліз за підсумками аудиту допомоги ЄС Україні.

Деталі

Так, зазначається, що ЄС вже більше 20 років підтримує Україну в її реформах, невід’ємною частиною яких є боротьба з корупцією.

“ЄС давно знає про зв’язки між олігархами, високопоставленими чиновниками, політиками, судовими органами та державними підприємствами. Однак аудитори зазначають, що реальна стратегія боротьби з корупцією в особливо великих розмірах не розроблена. Наприклад, незаконні фінансові потоки, включаючи відмивання грошей, розглядаються тільки на периферії”, — йдеться в релізі.

У той же час зазначається, що Євросоюз підтримав багато антикорупційних реформ і заходів по боротьбі з корупцією в Україні.

Цитата

“Не дивлячись на різноманітну підтримку, яку ЄС пропонує Україні, олігархи і зацікавлені кола продовжують підривати верховенство закону в Україні і загрожувати розвитку країни. Україні потрібна цілеспрямована і ефективна стратегія для боротьби з владою олігархів і зменшення захоплення держави. ЄС може зіграти набагато більш значну роль, ніж це було досі”, — говорить член Європейської рахункової палати Юхан Партс, відповідальний за звіт.

Деталі

Повідомляється, що на місцях допомога ЄС дала лише обмежені результати. Так, зазначається що підтримка блоком “не була зосереджена на виявленні великих корупційних схем за участю державних підприємств”.

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Підтримка ЄС судової реформи також не дала достатніх результатів, вважають аудитори. Те саме можна сказати і до антикорупційні інституції. Зазначається, що система розслідування, судового переслідування та розгляду справ про корупцію на високому рівні в Україні все ще дуже тендітна.

Як пояснюють аудитори вже в звіті за підсумками аудиту, у Євросоюзу немає ні універсального визначення корупції, ні чітко визначених її підкатегорій. Крім того, складне соціальне явище корупції не може бути вирішене лінійним чином за допомогою однієї унікальної стратегії, вважають аудитори. Цю проблему потрібно вирішувати комплексно.

Аудит охоплював переважно період з 2016 по 20 рік і давав оцінку тільки діям Єврокомісії та інших інституцій ЄС.

Додамо

Європейський союз і Захід в цілому вважають однією з головних проблем України корупцію. Так, наприклад президент США Джозеф Байден каже, що саме вона є головною перешкодою країни для вступу в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський в той же час вважає, що в Україні вже створено всі органи для ефективної боротьби з корупцією.

Аналітики в свою чергу за останні два роки фіксують і значні провали, серед яких повна відсутність боротьби з корупцією в країні.

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