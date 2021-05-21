Два роки Зеленського: Президента дорікнули у відсутності боротьби з корупцією

“За результатами аналізу з’ясувалося, що за два роки каденції Президент виконав 8 обіцянок; 22 — знаходяться в процесі виконання або виконані частково; 13 — не виконано; а в 6 випадках — Президент і його команда діють в протилежному обіцяному напрямку”, — вказали вони.

Серед головних провалів аналітики відзначають процвітання корупції при дорогому утриманні всіляких антикорупційних органів.

“Держпідприємство „СЕТАМ“, що займається електронними торгами арештованим майном, в результаті корупційної та ін. злочинної діяльності, наповнило бюджет на 100 млн. гривень в 2020 році. При цьому витрати на утримання антикорупційних органів складуть 5,6 млрд. грн”, — підкреслюють в “Українському інституті політики”.

В контексті

На своїй прес-конференції 20 травня Володимир Зеленський зажадав посадок осіб, винних у банкрутстві “Укрзалізниці”. В цей же день САП і НАБУ повідомили про вручення підозр посадовим особам “Укрзалізниці” в справі про закупівлю палива за завищеними цінами. Однак справа ця вже не першої свіжості і відноситься до подій 2017 року. За весь минулий рік САП і НАБУ відправили до суду всього одну справу по “Укрзалізниці” і теж п’ятирічної давності.

При цьому головний “залізничний” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов воліє проводити час на оплачуваних тренінгах фонду “Відродження” Джорджа Сороса і лекціях в соціальній мережі Clubhouse в той час як 90% закупівель “Укрзалізниці” містять корупцію.

Навести порядок в “Укрзалізниці” замість антикорупціонерів взялася парламентська ТСК на чолі з народним депутатом від фракції “Слуга народу” Юлією Грішиною, члени якої ведуть власне слідство і попередньо констатують небажання НАБУ займатися корупцією на залізниці.

Думка експертів

“Правоохоронні органи імітують боротьбу з корупцією, а в „Укрзалізниці“ тривають зловживання”, — говорить політолог Владислав Дзівідзінській.

Крім неефективності антикорупційних органів він також звертає увагу на недоцільність утримання Наглядової ради в “Укрзалізниці”.

“Стоїть питання, звідки такі зарплати у членів Наглядової ради та навіщо такі величезні витрати на утримання антикорупційних органів, якщо вони все одно не можуть довести очевидні факти, які відомі навіть ЗМІ. На сьогоднішній день журналістські розслідування становлять велику користь, і це парадоксальна ситуація підтверджує безглуздість існування в Україні антикорупційних органів”, — вважає політолог.

Його колега Олександр Кочетков вважає, що антикорупційні органи навмисне не займаються корупцією в “Укрзалізниці”.

“Кожен державний монополіст, а „Укрзалізниця“ таким є, має політичний прошарок. Всі знають про тіньові потоки і безумовно владі не вигідно, що правоохоронці вийшли на них”, — вказує він.

Дані УНН

Відсутність боротьби з корупцією в “Укрзалізниці” може бути пов’язана з наявністю контакту між правлінням залізниці і керівництвом НАБУ. Раніше УНН повідомляв, що ключовою сполучною ланкою між керівництвом “Укрзалізниці” і НАБУ міг бути Михайло Саакашвілі, чиї люди керували залізницею в минулому році. Детальніше тут.