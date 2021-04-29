"НАБУ визнало неспроможність впоратися з корупцією в "Укрзалізниці": у ТСК розповіли хто винен і що робити з провалами антикорупціонерів

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Напередодні чергового засідання ТСК з оцінки катастрофічного стану “Укрзалізниці”, яке заплановано на 30 квітня, УНН поспілкувався з правником Олегом Слободяником, залученим слідчою Комісією для аналізу причинно-наслідкового зв’язку шалених збитків залізниці та недбалості силовиків. “Кейс Укрзалізниці” може стати серйозним ударом по репутації НАБУ і САП і взагалі підняти питання доцільності їх існування в Україні коштом платників податків.

Перед інтерв’ю з УНН Олег Слободяник разом з народним депутатом та членом ТСК Олександром Суховим зустрілися з керівництвом НАБУ і відповідальними за “Укрзалізницю” детективами.

Хто був на цій зустрічі?

Був директор НАБУ Артем Ситник, перший його заступник Гізо Углава, керівник Головного підрозділу детективів Андрій Калужинський, “відповідальний” за боротьбу з корупцією в “Укрзалізниці” детектив Денис Гюльмагомедов та два його підлеглих працівника. З боку ТСК був народний депутат Олександр Сухов і я.

Це правда, що в НАБУ є спеціальний відділ для боротьби з корупцією в “Укрзалізниці”?

Так. І це було правильне рішення, бо такі злочини мають певну специфіку і відповідно мають напрацьовуватися методології розслідування корупційних злочинів у визначеній сфері. Треба визнати, що корупція як явище в цілому є скрізь і навіть в Європі, але ж має бути і результат боротьби з корупцією.

Скільки людей працює у цьому відділі?

У підрозділі працює 15 детективів. Але вони займаються не тільки “Укрзалізницею”, хоча саме вона має бути для них пріоритетною.

В якій атмосфері була зустріч? Судячи з публічних заяв, НАБУ та САП не надто дружньо ставляться до роботи ТСК, яка по суті їх ревізує і документує?

Це була зустріч, як то кажуть, у європейському стилі. Ми відкрито спілкувалися, якщо доводи були логічними, аргументованими — детективи це визнавали, намагалися з тою чи іншою повнотою відповідати на наші питання. Були і заперечення з їх сторони, на які ми також наводили контраргументи.

Ми аналізували роботу НАБУ по напрямку “Укрзалізниці” — все що є у відкритому доступі — і вийшла дивна ситуація: на розгляді у суді лише шість справ 5-річної давнини, половина з яких проти однієї компанії-постачальника. Це і є весь масштаб корупції в “Укрзалізниці”, яку вони змогли виявити? Зараз матеріалів у ЗМІ про поточну корупцію в “Укрзалізниці” вдесятеро більше, ніж у них кримінальних проваджень — як вони це пояснюють?

Люди завжди пояснюють відсутність результату певними обставинами. Але щоб пояснити це об’єктивно, достатньо співставити результати НАБУ в різних сферах. Наприклад, у них є окремі провадження, в яких одразу застосовується потужна медіа підтримка, і це досить корисно для розслідування, бо це спонукає людей розуміти невідворотність покарання, співпрацювати зі слідством. У той же час, усе що стосується корупції в “Укрзалізниці” покрито таємницею і навіть на сайті бюро дійсно дуже мало повідомлень про факти реєстрації нових кримінальних проваджень.

Відтоді як “Укрзалізницею” прийшов керувати Володимир Жмак (серпень 2020 року — березень 2021 року), соратник Михаїла Саакашвілі, якого пов’язують дружніми стосунками з Гізо Углавою - НАБУ підписали зі Жмаком меморандум про спільну боротьбу з корупцією (жовтень 2020 року), але жодного повідомлення на сайті НАБУ про виявлення такої корупції немає досі. Ми це явище назвали “меморандум прикриття”, які Ваші враження?

Михаїл Саакашвілі та Володимир Жмак

Звичайно, якісь провадження Національне бюро реєструє. Інколи дійсно є необхідність не розголошувати інформацію про них, поки тривають негласні слідчі дії або документується факт злочину. Але є інші приклади: коли ознаки злочинів носять очевидний характер, коли у ЗМІ називаються прізвища людей, які можливо до цього причетні, суми збитків і так далі — і на це має реагувати НАБУ, перевіряти інформацію, давати правову оцінку озвученим фактам. Аналіз методів роботи НАБУ вказує, що якась частина кримінальних проваджень щодо корупції в “Укрзалізниці” мала б розслідуватися більш публічно, з інформуванням суспільства про такі розслідування та їх результати. Саме публічне розслідування також сприяє попередженню злочинності, дає керівництву “Укрзалізниці” сигнал, що боротьба з корупцією розпочата.

Приблизно відтоді як НАБУ підписало меморандум з “Укрзалізницею”, з осені минулого року, ЗМІ регулярно сигналізували про дві гучні схеми з вантажними перевезеннями. Мова про зниження тарифів, які ініціював на той момент комерційний директор Іраклі Езугбая, теж соратник Михаїла Саакашвілі, внаслідок чого “Укрзалізниця” зазнала збитків 8 млрд грн і передачу вагонів на три роки в одні руки по фіксованій, не вигідній для “Укрзалізниці” ціні одній фінансово-промисловій групі. Тобто, є два факти, які обговорюються у ЗМІ, а НАБУ грається у мовчанку. Чому так?

Я не можу розкривати повністю нашу розмову з представниками НАБУ, але в даному випадку, я так зрозумів, детективи вивчають, чи були ці угоди вигідні “Укрзалізниці”, чи ні. Але якщо є запит суспільства на реакцію НАБУ, якщо про це пишуть ЗМІ і тема взагалі обурює українців, то такі факти мають перевірятися виключно слідчим шляхом, з інформуванням суспільства про відповідні результати. Чинний Кримінально-процесуальний кодекс передбачає реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань всіх повідомлень про злочини. Порушення вимог Закону в подібних резонансних ситуаціях заподіює шкоду не лише стану законності в державі, а і авторитету Національного бюро як незаангажованого органу.

Так вже міністр інфраструктури підтвердив, що ці тарифи не вигідні для “Укрзалізниці”. У них є привід недовіряти словами цілого міністра і продовжувати бавитися у приховування фактів?

На мій погляд, там питання не лише в ціні. Коли мова йде про передачу значного обсягу напіввагонів по фіксованій ціні в одні руки прогнозованому переможцю в період карантину, фактично економічної кризи, ще і в умовах відсутності конкуренції — це очевидні ознаки вчинення корупційного злочину, які мають перевірятися слідчим шляхом. Крім того, вказаний тендер необхідно аналізувати із врахуванням інформації, що після реалізації напіввагонів великим лотом на три роки, наступні тендери були вже розіграні за меншими лотами і на рік. Логічним був би зворотній порядок, коли спочатку реалізовуються менші лоти на рік. До того ж, реалізація невеликих лотів виключно за мінімально допустимою ціною 480 гривень, без її підняття навіть на 5 гривень, вказує на змову учасників тендеру щодо спотворення його результатів. І тут мало зреагувати не лише НАБУ, але й АМКУ.

То де розпочаті за цим фактом кримінальні провадження НАБУ?

Коли ми говорили про реєстрацію проваджень і необхідність перевірки всіх цих фактів, детективи НАБУ пояснили, що з’ясовують питання комерційної доцільності таких тендерів та укладених договорів. Але кожен детектив та слідчий усвідомлює, що за таких обставин перевірити інформацію про вчинення злочину можливо виключно в рамках розслідування кримінального провадження. Відповіді про проведення перевірок без реєстрації кримінального провадження є маніпулятивними та мають прогнозований результат — збитки підтвердити неможливо.

“КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА Є У 90% ЗАКУПІВЕЛЬ „УКРЗАЛІЗНИЦІ“, АЛЕ НАБУ НЕ РЕЄСТРУЄ КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ”

Іншими словами, вони прекрасно розуміють системність корупції, але з якихось незрозумілих причин на порушення Закону не реагують?

Так, співробітники НАБУ у розмові визнали системність корупції в Укрзалізниці. Саме з їх слів: корупційна складова є у 90% закупівель “Укрзалізниці”. Водночас детективи НАБУ не реєструють кримінальні провадження за власною інформацією та повідомленнями ЗМІ про ознаки корупції в “Укрзалізниці”, у випадку відсутності можливості, на їх погляд, передати справу до суду, що є очевидним порушенням Закону та сумнівним способом “боротьби” із корупцією. Повідомлення про злочини та інша інформація про їхнє вчинення має реєструватися та перевірятися слідчим шляхом, інших варіантів Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає.

На даний час навіть ТСК не може домогтися реєстрації повідомлень про злочини за власними напрацюваннями.

Чи правильно я розумію, що НАБУ вбачає корупцію майже в кожній закупівлі, а в суді перебуває на розгляді лише шість кримінальних справ? І це при тому, що залізниця майже щодня щось закуповує.

Так. Надати логічне пояснення такій ситуації неможливо. Більше того, потрібно визнати, що дані про більшість таких злочинів навіть не реєструється... Взагалі, належна реєстрація кримінальних проваджень забезпечує накопичення слідчими, або в даному випадку детективами, необхідної статистичної інформації, фіксування та збір доказів, які можуть бути втраченими, створює базис для аналітики, виявлення системності порушень, причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів та інше. Деякі висновки взагалі можна зробити виключно за результатами накопичення інформації протягом тривалих періодів. Варто пам’ятати, що поза межами кримінального провадження слідчий або детектив не має процесуальних повноважень надавати правову оцінку події як такої, що містить ознаки злочину, чи ні. Саме реєстрація провадження в ЄРДР (реєстр досудових розслідувань) відкриває перед ним інструментарій для слідства. Лише системне розслідування фактів корупції в “Укрзалізниці” може принести реальні результати.

Для прикладу, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян у 2017 році звернувся із листом до НАБУ, де виклав системні схеми корупції в “Укрзалізниці”. Але Національне бюро відмовляється надати Тимчасовій слідчій комісії інформацію про результати розгляду вказаного повідомлення про злочин, чи внесений кожен описаний в ньому факт до ЄРДР, які результати його перевірки. У той же час, згідно висновків Держаудитслужби за результатами планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності “Укрзалізниці” та її 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 встановлено порушень у сфері проведення публічних закупівель на суму 8,9 млрд гривень. Очевидно, методика, яку застосовує НАБУ і яка полягає у вибірковості реєстрації кримінальних проваджень або взагалі не реєстрації — не діє. З 2017 року нічего не змінилося.

Тоді що роблять оплачувані державою антикорупціонери в нашій країні?

Детективи НАБУ кажуть, що перенавантажені роботою, розслідують визначені ними кримінальні провадження. Крім того, вони здійснюють розслідування в інших кримінальних провадженнях щодо корупції в “Укрзалізниці”. На мій погляд, боротьбі Національного бюро із корупцією не вистачає системності. Неможливо закінчувати розслідування за фактом корупції до повної ліквідації виявленої злочинної схеми, доповіддю про направлення обвинувального акту щодо винуватих осіб до суду. Перевірте будь-який факт корупції, розслідуваний Національним бюро чи іншим правоохоронним органом, і ви встановите, що корупційна схема і далі працює, з певними удосконаленнями, обумовленими попереднім розслідуванням. Але ж обов’язком правоохоронного органу є припинення та попередження злочинів.

“КОЛИ „УКРЗАЛІЗНИЦЯ“ ДЕКЛАРУЄ ЗБИТКИ, ТО ЦЕ НЕ ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ — ЦЕ ЖИТНИЦЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП”

Ми запитували у НАБУ, чи відкрили вони провадження за фактом ручного зниження тарифів на вантажні перевезення, які призвели до 8 млрд грн втрат залізниці минулого року. Вони відповіли, що провадження немає, але перевіряється економічна доцільність цих тарифів. Але ж детективи не можуть надавати правову оцінку фактам поза межами кримінального провадження. Для чого це “окозамилювання”?

Я більше скажу, що кримінальний процес і судова практика в нашій країні такі, що попри використання всього арсеналу інструментарію довести заподіяння шкоди надто складно. Тому я згоден, що відповідь НАБУ про перевірку економічної доцільності тарифів — не щира.

Давайте подивимося на цю ситуацію з іншої сторони. Один із представників Профспілки розповідав про стан оплати праці залізничників і вказав, що в середньому рівень зарплат у сфері промисловості піднявся і тільки на залізниці знизився. Що це означає? Що вся промисловість живе за рахунок ресурсів і коштів “Укрзалізниці”. На ній заробляють великі корпорації, які декларують щорічні прибутки, тоді коли “Укрзалізниця” скотилася до 12 мільярдних збитків у 2020 році. Ми ж усі читаємо ЗМІ і бачимо як великі фінансово-промислові корпорації, які користуються послугами “Укрзалізниці”, демонструють прибутки. Коли державна компанія декларує збитки, то це вже не компанія — це житниця для фінансово-промислових груп. А “Укрзалізниця” у збитках вже не перший рік і з кожним роком ситуація погіршується. І тут питання також до організації роботи залізниці: чому її експлуатують, заробляють надприбутки, а саму її залишають у збитках.

НАБУ, САП розуміють цей причинно-наслідковий зв’язок? От Ви згадали Профспілки, вони у березні ледь не зупинили залізничний рух, бо їм правління не виплачувало належні кошти. А де ж правління візьме їх, якщо вони розкрадаються, а корупціонерів ніхто не хапає за руку і не веде до суду?

Я вже зазначав, що НАБУ погоджується, що корупційна складова зберігається у 90% закупівель. А якщо допускається наявність корупції у закупівлях, то чому її не повинно бути на інших напрямках. Тому, так, НАБУ визнає корупцію в “Укрзалізниці” з якою їм не вдалося впоратися. Як вони статистично оцінюють мінімізацію корупцію в “Укрзалізниці” завдяки своїм розслідуванням — важко сказати, я від них не почув, що “ми подолали корупцію на залізниці на 10%”, наприклад. Знову звернемося до логіки: якщо ростуть збитки, то пропорційно росте корупція. НАБУ визнає ці факти, але, на жаль, більшість часу на зустрічі ми говорили про те, чому з цим не можна впоратися.

Є швидкі рішення як зупинити хоча б частину схем в “Укрзалізниці” вже зараз?

Загальновідомим є факт, що приватні підприємці, часто мають проблеми з формуванням податкового кредиту, через суди зобов’язують ДФС визнати ті чи інші документи як достовірні, а не фіктивні. Тому я задаюсь питанням, а яким чином “Укрзалізниця”, закуповуючи по завищеним цінам товари, не має проблем з податковою? Є кримінальні провадження, які вказують, що і сама “Укрзалізниця” уникає сплати податків, збільшуючи валові витрати. Але ж фактично це розкрадання державного майна і вони мають розслідуватися саме за такою кваліфікацією. Незрозуміло, чому НАБУ не розслідує факти, виявлені перевіркою Держаудитслужби. На це питання у НАБУ відповідають, що аудит за 2018-2019 роки потрапив до Нацполіції замість детективів.

Усі звіти Держаудитслужби, як і Рахункової палати, публікуються на їх сайтах. Може просто не захотіли заморочуватися з цим?

Як мінімум, можна було б направити запит до Держаудитслужби. Не думаю, що вони б його приховали від НАБУ. Із розмови було зрозуміло, що всі присутні знають про таку ревізію, очевидно в ній також “недостатньо даних” для розслідування НАБУ, не знаю. Це питання залишилося без відповіді.

“ЯКЩО Б НАБУ РЕЄСТРУВАЛО КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ І ЗАЙМАЛОСЯ РОБОТОЮ — ТСК ЗАРАЗ НЕ ШУКАЛА Б ВИННИХ”

У кожної помилки є прізвище і ім’я. В даному випадку це ім’я детектива НАБУ Дениса Гюльмагомедова, який був визначений відповідальним за боротьбу з корупцією в “Укрзалізниці”, підписав відповідний меморандум з ними і “заглох”. Як він пояснює свою недбалість?

Чітких пояснень немає. Очевидно, що штат підрозділу детективів, які займаються розслідуванням кримінальних проваджень, вчинених в “Укрзалізниці”, на цьому етапі має бути розширений. Щонайменше, із розмови зрозуміло, що у детективів фізично немає часу розслідувати всі факти корупції в “Укрзалізниці”. До тих пір, поки це не зрозуміє керівництво Національного бюро, нічого не зміниться.

Ми подивилися, чим займався Гюльмагомедов, коли в “Укрзалізниці” реалізовували озвучені у ЗМІ схеми. Він відробляв гранти фонду “Відродження” Джорджа Сороса, проводив тренінги, коучі, лекції в Clubhouse і займався іншими другорядними справами, які не мають відношення до тих прямих обов’язків, які йому оплачують українці з власної кишені, а це, зауважу, більше 1 млн грн на рік. То може причина не в навантаженні детектива, а в тому, що він просто знаходиться не на своєму місці і хоче займатися до прикладу SMM-менеджментом фонду “Відродження” замість рутинного пошуку корупції в “Укрзалізниці”?

Детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов на одному із заходів фонду “Відродження” Джорджа Сороса

Мені тут важко коментувати. Я повернуся до організації роботи детективів НАБУ. Ніхто не заважає їм залучати до своєї роботи СБУ, Нацполіцію і інші органи. Бо маємо ситуацію, коли корупційні злочини в “Укрзалізниці”, якщо ми говоримо про тяжкі та особливо тяжкі злочини, — це виключна підслідність НАБУ і коли цим займаються інші органи, вони ставлять під загрозу належність і допустимість зібраних доказів. Якщо б НАБУ реєструвало кримінальні провадження і систематично займалося своєю роботою, воно б могло надати і ТСК, і уряду інформацію, що відбувається в “Укрзалізниці” і ніхто б не шукав хто і що не зробив. Кожен має робити свою роботу. Крім того, якщо б були зареєстровані кримінальні провадження, вони б мали підстави ініціювати розширення штату підрозділу.

Чому така вибірковість роботи НАБУ? То вони гучно біжать і займаються умовно паркомісцями, то вони не можуть подолати системну корупцію на залізниці та ще й замовчують свої провали?

Дійсно, є такий момент, вони подекуди займаються дріб’язковими справами в той час як факти системної корупції залишаються поза їх увагою. А цю системність детективи не можуть побачити, бо не реєструють кримінальні провадження, а займаються аналітикою, яка ніяких результатів не дає.

Може вони просто побоюються братися за складні справи, знаючи, що не доведуть їх до суду?

Ні, є закон — його всі знають. В кожному кримінальному провадженні є ще доля вдачі. Бо слідчий ніколи не знає, яку інформацію може надати на допиті свідок. Може бути таке, що свідок розповість детективу те, чого не знає жоден аналітик. Тому, наперед відмовлятися від реєстрації кримінальних проваджень та їх розслідування — це нонсенс. Який тоді сигнал вони дають керівництву “Укрзалізниці” — про безкарність корупції?!

Є така версія, що “Укрзалізницю” зумисно доводять до банкрутства, щоб продати чи то місцевим бізнесменам, чи то іноземцям. На Ваш погляд, потурання корупції в “Укрзалізниці” — це елемент цієї схеми чи банальна недбалість і непрофесійність?

Тут треба оцінювати не правоохоронців, а менеджмент “Укрзалізниці”.

Давайте будемо відвертими, менеджмент потенційно завжди налаштований на розкрадання, а не пошук корупціонерів, тож, таки питання до тих, кого має боятися менеджмент ?

Тоді давайте розділимо питання на дві частини. Чи зумисно НАБУ не вносить інформацію в реєстр досудових розслідувань — зумисно. Це законна дія? Ні. Інше — це все-таки питання менеджменту. Водночас, НАБУ інколи звітує про “економічні” результати свого шестирічного існування, мова йде про відшкодовану шкоду та арештовані активи, — то якщо б в “Укрзалізниці” припинилася корупція, НАБУ раз і назавжди б довело свою ефективність. Крім того, були б напрацьовані методики, які б дозволили попередити подібні злочини в інших державних підприємствах.

Якщо це умисна недбалість, то є і відповідальність?

Я вважаю, що не здійснення реєстрації повідомлень про злочини є очевидним грубим порушенням.

То має бути службова перевірка в НАБУ, САП, чи хто взагалі має карати за недбалість?

У НАБУ є внутрішня безпека, яка має опікуватися цим.

Чи може ТСК вжити заходи впливу? Які є повноваження для цього?

ТСК може констатувати бездіяльність і винести це на обговорення Верховної Ради.

Це шалений удар по репутації НАБУ і САП. Тоді не зрозуміло, навіщо вони взагалі існують в нашій країні, якщо корупцію замість них шукають Нацполіція, СБУ і парламентська ТСК... Але давайте підсумуємо, корупція в “Укрзалізниці” є, вона не поборена і НАБУ не може впоратися, так?

Так, НАБУ визнає корупцію в “Укрзалізниці”. На мій погляд, Національне бюро не в повній мірі використовує наявні можливості у боротьбі з корупцією. За рахунок доступу до податкових та інших баз даних, із врахуванням оперативно-технічного забезпечення, Національне бюро спроможне фактично в режимі онлайн відслідковувати факти розкрадання коштів “Укрзалізниці” і перекривати ці потоки.

Чи є розуміння, що після зустрічі вони почнуть розслідувати корупцію в “Укрзалізниці” системно?

Ми не дійшли до єдиної думки щодо тлумачення вимог закону про реєстрацію всіх повідомлень про злочини. Крім того, необхідно вирішити питання перевантаження детективів. Національному бюро запропоновано надати свої пропозиції Тимчасовій слідчій комісії.

Тут дуже цікаво, оскільки в політичних колах нині жваво обговорюється реформа СБУ, у якої хочуть забрати економіку. Але ж наша розмова є свідченням того, що НАБУ не може впоратися навіть зі своїми функціями, не кажучи вже про те, що вона може на себе взяти цей обсяг роботи СБУ. Може тоді треба визнати, що НАБУ функціонує не ефективно і треба іншому органу доручити це?

Ні. Я вважаю, що має бути один центральний орган, який стане флагманом в боротьбі з корупцією. Він має очолити цю боротьбу і взяти на себе відповідальність за її результати, не статистичну по кількості направлених справ до суду, а по фактичному результату. Якщо корупція не мінімізована, значить робота була не правильно організована, це однозначно.

“НАБУ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ МАЄ ВІДПРАЦЮВАТИ СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ НА РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В “УКРЗАЛІЗНИЦІ”

І що робити?

Насправді, у НАБУ зараз є чудова можливість організувати свою роботу за підтримки ТСК. Члени слідчої Комісії ж не конкурують з НАБУ, навпаки, намагаються проаналізувати ситуацію, ініціювати назрілі зміни. Якщо НАБУ не вистачає законодавчих інструментів, вони можуть підняти це питання перед членами ТСК і на державному рівні отримати таку підтримку. Поки ТСК бачить лише те, що НАБУ не хоче реєструвати кримінальні провадження, не відповідає на запити та ухиляється від надання повноцінних пояснень. Але на зустрічі ми все ж домовилися, що НАБУ письмово поінформує ТСК, чого їм не вистачає для ефективної боротьби з корупцією в “Укрзалізниці”.

Який план у ТСК? НАБУ ж не єдині відповідальні за провали в “Укрзалізниці”. Є ще САП, який так само може ініціювати розслідування?

Позиція САП обов’язково буде врахована, планується візит представників ТСК і до прокуратури.

Як САП і НАБУ реагують на запити ТСК? Саботують?

Я не можу сказати, що саботують, але похвалитися результатами роботи вони не хочуть. Відчувається, що розслідування Тимчасової слідчої комісії сприймається конкурентно. Сподіваюсь, проведена зустріч визначила спільність цілей НАБУ та ТСК.

Коли їм треба, про таємницю слідства вони не згадують, а тут мільярдні збитки і жодної публічної реакції... Ці питання залишаються без відповіді. Я вважаю, що при такому запиті суспільства на перевірку діяльності “Укрзалізниці”, вона має бути проведена НАБУ на найвищому рівні.