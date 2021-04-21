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Міністр Криклій назвав зловживання правління Жмака в Укрзалізниці "дивними експериментами"

Міністр Криклій назвав зловживання правління Жмака в Укрзалізниці "дивними експериментами"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій підтвердив, що державна "Укрзалізниця" зазнала збитків через рішення правління Володимира Жмака, звільненого урядом у березні, повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю міністра.

Криклій розповів, що в правління "Укрзалізниці" призначалися випадкові люди, з якими раніше співпрацював Жмак.

Не виключено, що міністр мав на увазі Іраклі Езугбая, з яким Володимир Жмак працював в Одеській ОДА під керівництвом Міхеїла Саакашвілі. Призначення Езугбая на посаду комерційного директора, відповідального за вантажоперевезення, було першим кадровим рішенням Жмака.

Цитата:

"Допускалися конкретні помилки, по яким були зауваження і це шкодило компанії. По перше, як на мене, віддавалася перевага не професіоналам, а людям, з якими був досвід спільної роботи, хоча вони не зовсім тими ділянками займалися. Не люблю ці слова "кумівство", "непотизм", але фактично щось таке схоже відбувалося", - сказав Криклій.

Зловживання правління "Укрзалізниці" міністр дипломатично назвав "дивними експериментами". Саме ці "експерименти", за його словами, стали приводом для звільнення Жмака із займаної посади.

"Вони почали гратися у якісь дивні експериментальні рішення, на що я неодноразово звертав увагу. Це довгострокові контракти щодо оренди вагонів, які фактично вже зараз, враховуючи, що ціна зросла, ухвалені зі збитком для компанії, а це трирічні контракти. Зрозуміло, що ці рішення не на користь компанії і це був перший потужний сигнал, що далі бавитись і чекати покращення та зміни ситуації не можна", - прокоментував Криклій.

Доповнення

Збиток “Укрзалізниці” за минулий рік сягнув 12 млрд грн, 8 млрд грн з яких — на вантажних перевезеннях, зокрема через рішення Езугбая знизити відповідні тарифи “Укрзалізниці”.

Він пояснив це умовами ринку, проте рішення насправді міг ухвалити в умовах конфлікту інтересів — на користь компанії “Дженерал контейнер сервісес”, якою володів до призначення в “Укрзалізницю” і яка займається вантажними залізничними перевезеннями. Засновником “Дженерал контейнер сервісес” є також компанія “Рисоіл”, яка минулого року отримала в управління херсонський порт за договором концесії. Тож, вагони “Укрзалізниці” могли за зниженою ціною забезпечувати перевезення товару в херсонський порт “Рисоіл”.

У збитках “Укрзалізниці” і наслідках “тарифів Езугбая” нині розбирається Тимчасова слідча комісія, бо НАБУ з цим не впоралося навіть попри підписаний меморандум. Деякі ЗМІ пояснюють таку бездіяльність НАБУ зв’язками Міхеіла Саакашвілі з першим заступником НАБУ Гізо Углавою. Детально тут. 

У ТСК також вбачають ознаки недбалості правоохоронців, які наглядали за “Укрзалізницею”. 

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