Меморандум “прикрытия”: почему полгода НАБУ молчало о схемах на “Укрзализныце”

КИЕВ. 16 марта. УНН. В октябре прошлого года “Укрзализныця” и НАБУ подписали меморандум. Планировалось совместно предотвращать и противодействовать на железнодорожном транспорте уголовным коррупционным действиям и другим преступлениям, подследственным Национальному бюро. Ответственным от НАБУ был назначен детектив Денис Гюльмагомедов, ранее известный по “делу Роттердам+” и “делам УЗ”, но только до назначения туда менеджмента Владимира Жмака, бывшего заместителя Михаила Саакашвили в Одесской госадминистрации. Как эти люди связаны между собой и почему их называют организованной группой, разбирался УНН.

“Грузинское крыло УЗ”

В некоторых СМИ опубликована схема связей сотрудников “УЗ” с сотрудниками НАБУ. Из нее следует, что есть якобы общий замысел “грузинских реформаторов” заработать на грузовых перевозках “Укрзализныци” под прикрытием НАБУ, создав нового монстра “Карго”.

Во главе схемы якобы находится Михаил Саакашвили. Источники УНН подтверждают, что Саакашвили оказывает значительное влияние на нынешний менеджмент “Укрзализныци” в лице Владимира Жмака и Иракли Эзугбая, бывших его подчиненных. Параллельно Саакашвили имеет тесные связи с заместителем директора НАБУ Гизо Углавой. Еще в 2017 году тогдашний народный депутат от “Народного фронта” Максим Поляков заявлял, что якобы независимый правоохранитель на самом деле выполняет все команды Саакашвили: “Будучи гражданином Грузии, этот человек (Углава), который отжимал бизнес, убивал людей в Грузии, сегодня выполняет команды Саакашвили”.

При этом еще один участник опубликованной журналистами схемы, детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, вероятно, близок к Углаве, поскольку совместно с ним посещает мероприятия, организованные фондом “Возрождение” Джорджа Сороса и получает с этого фонда гонорары. К слову, именно фонды Сороса связывали с финансированием партийных движений Саакашвили в Грузии.

30 октября “УЗ” в лице Владимира Жмака и НАБУ в лице Дениса Гюльмагомедова подписали меморандум, заявляя о намерениях бороться с преступлениями на железной дороге.

Но с тех пор вся работа НАБУ по этому направлению парадоксально затихла. Несмотря на постоянные скандалы в прессе, связанные с решением Эзугбая снизить тарифы на грузоперевозки и тем самым лишить госкомпанию основного источника дохода — НАБУ молчало. Это при том, что сам Гюльмагомедов привлекал к ответственности предшественников Жмака и Эзугбая за предоставление льгот на грузоперевозки “УЗ”. Но ни в Едином реестре судебных решений, ни на сайте НАБУ с октября 2020 года ничего похожего против Эзугбая не обнаружено. Кроме того, никакой реакции НАБУ не было на публичную информацию о том, что Эзугбая якобы занялся передачей грузовых контейнеров с ЦТС “Лиски” (филия УЗ, обслуживает Одесскую железную дорогу) на компанию “Дженерал контейнер сервисес” (Одесса), которую возглавлял до назначения в “УЗ”. Точно также никакой реакции НАБУ не последовало на проведенный тендер по грузоперевозкам с фиксированной ценой и сроком, который выиграла компания “Метинвест-Шиппинг” (структура бизнеса Рината Ахметова, которого называют покровителем Саакашвили) без наличия конкуренции.

“Грузинский бизнес вместо украинского”

Если допустить, что организованная группа менеджмента “УЗ” и детективов “НАБУ” состоялась, то у нее должен быть мотив и, вероятно, в денежном эквиваленте. Ответ на этот вопрос наверняка будет у правоохранителей, пока же можно только предположить, что выгодополучателем схемы могла быть грузинская компания Risoil, которая входит в группу компаний “Индустриальная группа Грузии” Давида Бежуашвили. Летом 2020 года компания Risoil взяла в концессию Черноморский порт (Херсонская обл.), кроме того она является соучредителем упомянутой “Дженерал контейнер сервисес”, которой руководил Езугбая. Не исключено, что выгода Risoil была в том, чтобы организовать цикл грузоперевозок по железной дороге (преимущественно зерновозов) прямиком в порт по цене, которая бы удовлетворяла бизнес-интересы грузинской компании, а новый монополист “Карго” соответствовал бы ее интересам.

“Неудобные вопросы и допрос НАБУ на ВСК”

Избежать пояснений НАБУ уже вряд ли удастся. Не только СМИ заинтересованы изучить цепочку связей менеджмента “УЗ” с НАБУ и их возможные непроцессуальные контакты, но и специальная Временная следственная комиссия ВР по оценке критической ситуации в “Укрзализныце”, которая планирует допрос правоохранителей. Пока Гизо Углава и Денис Гюльмагомедов ожидают своих приглашений на ВСК, УНН направил запрос Гюльмагомедову, где поинтересовался такими вопросами:

1) Почему он, как подписант меморандума о противодействии коррупции на железной дороге, не отреагировал на:

— занижение тарифов на грузоперевозки, вследствие которого государственная “Укрзализныця” недополучила ожидаемый доход?

— информацию о возможной передаче контейнеров с ЦТС “Лиски” на “Дженерал контейнер сервисес"?

— тендер, где единственным участником и победителем стала компания Рината Ахметова, получив фиксированную (сравнительно низкую) цену на три года вперед?

2) Какие схемы удалось предотвратить за период действия меморандума, и почему они не были озвучены?

3) Будет ли служебное расследование в НАБУ по факту возможной бездеятельности Дениса Гюльмагомедова?

Дополнение

Иракли Эзугбая подал в отставку 11 марта, но его заявление еще не подписано Владимиром Жмаком.

15 марта набсовет “УЗ” должен был оценить компетентность Жмака и соответствие занимаемой должности, но Жмак внезапно заявил, что болен COVID-19. Сославшись на больничный, он также проинформировал Временную следственную комиссию ВР, что не сможет лично присутствовать на заседании 18 марта (и, следовательно, не сможет пройти полиграф, на который дал согласие).