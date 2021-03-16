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Меморандум "прикриття": чому пів року НАБУ мовчало про схеми на "Укрзалізниці"

Меморандум "прикриття": чому пів року НАБУ мовчало про схеми на "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 77301 перегляди

НАБУ практикує підписувати меморандуми з чиновниками про спільну боротьбу з корупцією в органах влади. Але на прикладі "Укрзалізниці" цей меморандум виявився і не робочим інструментом, і підозрілим.

КИЇВ. 16 березня. УНН. У жовтні минулого року "Укрзалізниця" і НАБУ підписали меморандум. Планувалося спільно запобігати та протидіяти на залізничному транспорті кримінальним корупційним діям та іншим злочинам, підслідним Національному бюро. Відповідальним від НАБУ був призначений детектив Денис Гюльмагомедов, раніше відомий за "справою Роттердам+" і "справами УЗ", але лише до призначення туди менеджменту Володимира Жмака, колишнього заступника Міхеіла Саакашвілі в Одеській держадміністрації. Як ці люди пов'язані між собою і чому їх називають організованою групою, розбирався УНН.

"Грузинське крило УЗ"

У деяких ЗМІ опублікована схема зв'язків співробітників "УЗ" зі співробітниками НАБУ. З неї випливає, що є нібито загальний задум "грузинських реформаторів" заробити на вантажних перевезеннях "Укрзалізниці" під прикриттям НАБУ, створивши нового монстра "Карго".

На чолі схеми нібито перебуває Міхеіл Саакашвілі. Джерела УНН підтверджують, що Саакашвілі значно впливає на нинішній менеджмент "Укрзалізниці" в особі Володимира Жмака і Іраклі Езугбая, колишніх його підлеглих. Паралельно Саакашвілі має тісні зв'язки з заступником директора НАБУ Гізо Углавою. Ще в 2017 році тодішній народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков заявляв, що нібито незалежний правоохоронець насправді виконує всі команди Саакашвілі: "Будучи громадянином Грузії, ця людина (Углава), яка віджимала бізнес, вбивала людей в Грузії, сьогодні виконує команди Саакашвілі".

При цьому ще один учасник опублікованої журналістами схеми, детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, ймовірно, близький до Углави, оскільки спільно з ним відвідує заходи, організовані фондом "Відродження" Джорджа Сороса і отримує з цього фонду гонорари. До слова, саме фонди Сороса пов'язували з фінансуванням партійних рухів Саакашвілі в Грузії.

30 жовтня "УЗ" в особі Володимира Жмака і НАБУ в особі Дениса Гюльмагомедова підписали меморандум, заявляючи про наміри боротися зі злочинами на залізниці.

Але відтоді вся робота НАБУ за цим напрямком парадоксально затихла. Попри постійні скандали в пресі, пов'язані з рішенням Езугбая знизити тарифи на вантажоперевезення і тим самим позбавити держкомпанію основного джерела доходу - НАБУ мовчало. Це при тому, що сам Гюльмагомедов притягував до відповідальності попередників Жмака і Езугбая за надання пільг на вантажоперевезення "УЗ". Але ні в Єдиному реєстрі судових рішень, ні на сайті НАБУ з жовтня 2020 року нічого схожого проти Езугбая не виявлено. Окрім того, ніякої реакції НАБУ не було на публічну інформацію про те, що Езугбая нібито зайнявся передачею вантажних контейнерів з ЦТС "Ліски" (філія УЗ, обслуговує Одеську залізницю) на компанію "Дженерал контейнер сервісес" (Одеса), яку очолював до призначення в "УЗ". Точно так само ніякої реакції НАБУ не було на проведений тендер з вантажоперевезень з фіксованою ціною і терміном, який виграла компанія "Метінвест-Шиппінг" (структура бізнесу Ріната Ахметова, якого називають покровителем Саакашвілі) без наявності конкуренції.

"Грузинський бізнес замість українського"

Якщо допустити, що організована злочинна група менеджменту "УЗ" і детективів "НАБУ" відбулася, то у неї повинен бути мотив і, ймовірно, у грошовому еквіваленті. Відповідь на це питання напевно буде у правоохоронців, поки ж можна лише припустити, що вигодонабувачем схеми могла бути грузинська компанія Risoil, яка входить до групи компаній "Індустріальна група Грузії" Давида Бежуашвілі. Влітку 2020 року компанія Risoil взяла в концесію Чорноморський порт (Херсонська обл.), окрім того вона є співзасновником згаданої "Дженерал контейнер сервісес", якою керував Езугбая. Не виключено, що вигода Risoil була в тому, щоб організувати цикл вантажоперевезень залізницею (переважно зерновозів) прямо в порт за ціною, яка б задовольняла бізнес-інтереси грузинської компанії, а новий монополіст "Карго" відповідав би її інтересам.

"Незручні запитання і допит НАБУ на ТСК"

Уникнути пояснень НАБУ вже навряд чи вдасться. Не тільки ЗМІ зацікавлені вивчити ланцюжок зв'язків менеджменту "УЗ" з НАБУ і їх можливі непроцесуальні контакти, а й спеціальна Тимчасова слідча комісія ВР з оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці", яка планує допит правоохоронців. Поки Гізо Углава і Денис Гюльмагомедов очікують своїх запрошень на ТСК, УНН направив запит Гюльмагомедову, де поцікавився такими питаннями:

1) Чому він, як підписант меморандуму про протидію корупції на залізниці, не відреагував на:

- заниження тарифів на вантажоперевезення, внаслідок якого державна "Укрзалізниця" недоотримала очікуваний дохід?

- інформацію про можливу передачу контейнерів з ЦТС "Ліски" на "Дженерал контейнер сервісес"?

- тендер, де єдиним учасником і переможцем стала компанія Ріната Ахметова, отримавши фіксовану (порівняно низьку) ціну на три роки вперед?

2) Яким схемам вдалося запобігти за період дії меморандуму, і чому вони не були озвучені?

3) Чи буде службове розслідування в НАБУ за фактом можливої бездіяльності Дениса Гюльмагомедова?

Доповнення

Іраклі Езугбая подав у відставку 11 березня, але його заява ще не підписана Володимиром Жмаком.

15 березня наглядова рада "УЗ" повинна була оцінити компетентність Жмака і відповідність займаній посаді, але Жмак раптово заявив, що хворий на COVID-19. Зіславшись на лікарняний, він також поінформував Тимчасову слідчу комісію ВР, що не зможе особисто бути присутнім на засіданні 18 березня (і, отже, не зможе пройти поліграф, на який дав згоду).

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