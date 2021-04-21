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Тимчасова слідча комісія з "Укрзалізниці" вказала на недбалість силовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" Юлія Гришина вказала на ознаки халатності правоохоронців і саботаж, повідомляє УНН.

Вона розповіла, що Госаудітслужба провела перевірку "Укрзалізниці" і виявила порушення на мільярди гривень, але ніякої реакції правоохоронців не було.

Цитата

"Госаудітслужба витратила державні ресурси, час, зробила висновок про мільярдні порушення - в 2020 році "Укрзалізниця" закінчила рік зі збитками в 12 млрд грн - але ніякої реакції ні правління, ні правоохоронців не було.

Тому завдання нашої ТСК не тільки в зборі інформації для правоохоронців: хто винен і що порушено, а й інформування суспільства про те, що ми виявили. Тому що домогтися інформації від правоохоронців навіть нам, членам ТСК, про те, скільки кримінальних проваджень відкрито, на якій вони стадії і які перспективи - неможливо", - сказала Гришина в ефірі Апостроф TV.

Деталі

Гришина додала, що через півроку від початку роботи ТСК (приблизно кінець червня) вона виступить з трибуни Верховної Ради зі звітом про діяльність Комісії та проінформує суспільство про те, що насправді відбувається в "Укрзалізниці".

Доповнення

Адвокат Сергій Войченко закликав звернути увагу на той факт, що в 2020 році "Укрзалізницею" керував Іраклі Езугбая, колишній керівник залізниці в Грузії, який у відкритих джерелах називається другом першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.

"Заступником директора НАБУ є Гізо Углава, грузин. Колишній директор з комерційної роботи "Укрзалізниці"- Іраклі Езугбая, теж грузин. І якщо вірити інформації з відкритих джерел, Углава і Езугбая є друзями. Чи не є така інформація приводом для роздумів? Так, є?", - додав він.

Контекст

У минулому році керувати українською залізницею прийшли колишні підлеглі Міхеїла Саакашвілі: Володимир Жмак (перший заступник голови Одеської ОДА при Саакашвілі) та Іраклі Езугбая (керівник залізниці Грузії при Саакашвілі). За результатами 2020 року "Укрзалізниця" отримала 12 млрд грн збитків, 8 млрд грн з яких від вантажоперевезень, в тому числі через рішення Езугбая знизити тарифи на вантажоперевезення. І вийшло так, що вантажні вагони "Укрзалізниці" експлуатувалися більше, а грошей приносили менше, ніж могли скористатися приватні компанії, включаючи ті, що раніше керувалися самим Езугбая. Мова про роботодавця Езугбая - "Індустріальну групу Грузії" Давида Бежуашвілі, яка в тому числі займається вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці" і є її контрагентом. "Індустріальній групі Грузії" вигідні низькі тарифи на українській залізниці, тому що з минулого року вони стали концесіонерами херсонського порту, а в умовах договору: збільшити обсяг вантажів, надходять в порт, залізницею.

Про схему ще з осені писали українські ЗМІ, але Національне антикорупційне бюро не реагує досі. За однією з версій, пов'язано це з тим, що Саакашвілі пов'язаний з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою і міг покривати своїх друзів від перевірок і кримінальних справ. Побічно на користь цієї версії говорить той факт, що відразу після приходу "друзів Саакашвілі" до "Укрзалізниці" НАБУ з ними підписало меморандум про спільну боротьбу з корупцією і жодної кримінальної справи так і не відкрило. Детально про "меморандумі прикриття" УНН писав тут

Схема, яку склали журналісти, виглядає так:

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