Временная следственная комиссия по "Укрзализныце" указала на халатность силовиков

Она рассказала, что Госаудитслужба провела проверку "Укрзализныци" и выявила нарушения на миллиарды гривен, но никакой реакции правоохранителей не было.

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"Госаудитслужба потратила государственные ресурсы, время, сделала вывод о миллиардных нарушения - в 2020 году "Укрзализныця" закончила год с убытками в 12 млрд грн - но никакой реакции ни правления, ни правоохранителей не было.

Поэтому задача нашей ВСК не только в сборе информации для правоохранителей: кто виноват и что нарушено, но и информирование общества о том, что мы обнаружили. Потому что добиться информации от правоохранителей даже нам, членам ВСК о том, сколько уголовных производств открыто, на какой они стадии и каковы перспективы - невозможно", - сказала Гришина в эфире Апостроф TV.

Детали

Гришина добавила, что через полгода после начала работы ВСК (примерно конец июня) она выступит с трибуны Верховной Рады с отчетом о деятельности Комиссии и проинформирует общество о том, что происходит в "Укрзализныце".

Дополнение

Адвокат Сергей Войченко призвал обратить внимание на тот факт, что в 2020 году "Укрзализныцей" руководил Иракли Эзугбая, бывший руководитель железной дороги в Грузии, который в открытых источниках называется другом первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

"Заместителем директора НАБУ является Гизо Углава, грузин. Бывший директор по коммерческой работе "Укрзализныци"- Иракли Эзугбая, тоже грузин. И если верить информации из открытых источников, Углава и Эзугбая являются друзьями. Не является ли такая информация поводом для размышлений? Да, является?", - добавил он.

Контекст

В прошлом году управлять украинской железной пришли бывшие подчиненные Михеила Саакашвили: Владимир Жмак (первый заместитель главы Одесской ОГА при Саакашвили) и Иракли Эзугбая (руководитель железной дороги Грузии при Саакашвили). По результатам 2020 года "Укрзализныця" получила 12 млрд грн убытков, 8 млрд грн из которых от грузоперевозок, в том числе из-за решения Эзугбая снизить тарифы на грузоперевозки. И получилось так, что грузовые вагоны "Укрзализныци" эксплуатировались больше, а денег приносили меньше, чем могли воспользоваться частные компании, включая те, что раньше руководились самим Эзугбая. Речь о работодателе Эзугбая - "Индустриальной группе Грузии" Давида Бежуашвили, которая в том числе занимается грузоперевозками на "Укрзализныце" и является ее контрагентом. "Индустриальной группе Грузии" выгодны низкие тарифы на украинской железной дороге, потому что с прошлого года они стали концессионерами херсонского порта, а в условиях договора: увеличить объем поступающих в порт грузов по железной дороге.

О схеме еще с осени писали украинские СМИ, но Национальное антикоррупционное бюро не реагирует по сей день. По одной из версий, связано это с тем, что Саакашвили связан с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой и мог покрывать своих друзей от проверок и уголовных дел. Косвенно в пользу этой версии говорит тот факт, что сразу после прихода "друзей Саакашвили" в "Укрзализныцю" НАБУ с ними подписало меморандум о совместной борьбе с коррупцией и ни одного уголовного дела так и не открыло. Подробно о "меморандуме прикрытия" УНН писал здесь.

Схема, которую составили журналисты, выглядит так: