Министр Криклий назвал злоупотребления правления Жмака в Укрзализныци "странными экспериментами"

Криклий рассказал, что в правление "Укрзализныци" назначались случайные люди, с которыми ранее сотрудничал Жмак.

Не исключено, что министр имел в виду Иракли Эзугбая, с которым Владимир Жмак работал в Одесской ОГА под руководством Михеила Саакашвили. Назначение Эзугбая на должность коммерческого директора, отвечающего за грузоперевозки, было первым кадровым решением Жмака.

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"Допускались конкретные ошибки, по которым были замечания и это вредило компании. Во-первых, мне кажется, отдавалось предпочтение не профессионалам, а людям, с которыми был опыт совместной работы, хотя они не совсем теми участками занимались. Не люблю эти слова "кумовство" , "непотизм", но фактически что-то похожее происходило", - сказал Криклий.

Злоупотребление правления "Укрзализныци" министр дипломатично назвал "странными экспериментами". Именно эти "эксперименты", по его словам, стали поводом для увольнения Жмака с занимаемой должности.

"Они начали играть в какие-то странные экспериментальные решения, на что я неоднократно обращал внимание. Это долгосрочные контракты по аренде вагонов, которые фактически уже сейчас, учитывая, что цена выросла, приняты с ущербом для компании, а это трехлетние контракты. Понятно, что эти решения не в пользу компании и это был первый мощный сигнал, что дальше играть и ждать улучшения и изменения ситуации нельзя", - прокомментировал Криклий.

Дополнение

Ущерб "Укрзализныци" за прошлый год достиг 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых - на грузовых перевозках, в частности из-за решения Эзугбая снизить соответствующие тарифы "Укрзализныци".

Он объяснил это условиями рынка, однако решение на самом деле мог принять в условиях конфликта интересов - в пользу компании "Дженерал контейнер сервисес", которой владел до назначения в "Укрзализныцю" и которая занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Основателем "Дженерал контейнер сервисес" является также компания "Рисоил", которая в прошлом году получила в управление херсонский порт по договору концессии. Поэтому, вагоны "Укрзализныци" могли по сниженной цене обеспечивать перевозки товара в херсонский порт "Рисоил".

В убытках "Укрзализныци" и последствиях "тарифов Эзугбая" сейчас разбирается Временная следственная комиссия, потому что НАБУ с этим не справилось даже несмотря на подписанный меморандум. Некоторые СМИ объясняют такое бездействие НАБУ связями Саакашвили с первым заместителем НАБУ Гизо Углавой. Подробно здесь.

В ВСК также видят признаки халатности правоохранителей, которые присматривали за "Укрзализныцей".