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Два года Зеленского: Президента упрекнули в отсутствии борьбы с коррупцией

Киев • УНН

 • 16156 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Аналитики “Украинского института политики” подытожили два года президентства Владимира Зеленского. На фоне очевидных достижений они фиксируют и значительные провалы, среди которых полное отсутствие борьбы с коррупцией в стране, сообщает УНН.

Два года Зеленского: Президента упрекнули в отсутствии борьбы с коррупцией

“По результатам анализа выяснилось, что за два года каденции Президент выполнил 8 обещаний; 22 — находятся в процессе выполнения или выполнены частично; 13 — не выполнено; а в 6 случаях — Президент и его команда действуют в противоположном обещанному направлении”, — указали они.

Среди главных провалов аналитики отмечают процветание коррупции при дорогостоящем содержании всевозможных антикоррупционных органов.

“Госпредприятие „СЭТАМ“, занимающееся электронными торгами арестованным имуществом, в результате коррупционной и др. преступной деятельности, наполнило бюджет на 100 млн. гривен в 2020 году. При этом расходы на содержание антикоррупционных органов составят 5,6 млрд. грн”, — подчеркивают в “Украинском институте политики”.

В контексте

На своей пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский потребовал посадок лиц, виновных в банкротстве “Укрзализныци”. В этот же день САП и НАБУ сообщили о вручении подозрений должностным лицам “Укрзализныци” в деле о закупке топлива по завышенным ценам. Однако дело это уже не первой свежести и относится к событиям 2017 года. За весь прошлый год САП и НАБУ отправили в суд всего одно дело по “Укрзализныци” и тоже пятилетней давности.

При этом главный “железнодорожный” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов предпочитает проводить время на оплачиваемых тренингах фонда “Возрождения” Джорджа Сороса и лекциях в социальной сети Clubhouse в то время как 90% закупок “Укрзализныци” содержат коррупцию.

Навести порядок в “Укрзализныце” вместо антикоррупционеров принялась парламентская ВСК во главе с народным депутатом от фракции “Слуга народа” Юлией Гришиной, члены которой ведут собственное следствие и предварительно констатируют нежелание НАБУ заниматься коррупцией на железной дороге.

Мнение экспертов

“Правоохранительные органы имитируют борьбу с коррупцией, а в „Укрзализныце“ продолжаются злоупотребления”, — говорит политолог Владислав Дзивидзинский.

Помимо неэффективности антикоррупционных органов он также обращает внимание на нецелесообразность содержания Наблюдательного совета в “Укрзализныце”.

“Стоит вопрос, откуда такие зарплаты у членов Наблюдательного совета и зачем такие огромные расходы на содержание антикоррупционных органов, если они все равно не могут доказать очевидные факты, которые известны даже СМИ. На сегодняшний день журналистские расследования представляют большую пользу, и это парадоксальная ситуация подтверждает бессмысленность существования в Украине антикоррупционных органов”, — считает политолог.

Его коллега Александр Кочетков полагает, что антикоррупционные органы умышленно не занимаются коррупцией в “Укрзализныце”.

“Каждый государственный монополист, а „Укрзализныця“ таким является, имеет политическую прослойку. Все знают о теневых потоках и безусловно власти не выгодно, что правоохранители вышли на них”, — указывает он.

Данные УНН

Отсутствие борьбы с коррупцией в “Укрзализныце” может быть связано с наличием контакта между правлением железной дороги и руководством НАБУ. Ранее УНН сообщал, что ключевым связующим звеном между руководством “Укрзализныци” и НАБУ мог быть Михаил Саакашвили, чьи люди руководили железной дорогой в прошлом году. Подробнее здесь.

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