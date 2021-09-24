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Поддержка ЕС борьбы с крупной коррупцией в Украине неэффективна - аудит

Поддержка ЕС борьбы с крупной коррупцией в Украине неэффективна - аудит

Киев  •  УНН

 • 34231 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией является малоэффективной. Так, в частности, считают аудиторы Европейской счетной палаты, пишет УНН со ссылкой на релиз по итогам аудита помощи ЕС Украине.

Детали

Так, отмечается, что ЕС уже более 20 лет поддерживает Украину в ее реформах, неотъемлемой частью которых является борьба с коррупцией.

“ЕС давно знает о связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судебными органами и государственными предприятиями. Однако аудиторы отмечают, что реальная стратегия борьбы с коррупцией в особо крупных размерах не разработана. Например, незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег, рассматриваются только на периферии”, — говорится в релизе.

В то же время отмечается, что Евросоюз поддержал многие антикоррупционные реформы и мероприятия по борьбе с корупцией в Украине.

Цитата

“Несмотря на разнообразную поддержку, которую ЕС предлагает Украине, олигархи и заинтересованные круги продолжают подрывать верховенство закона в Украине и угрожать развитию страны. Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия для борьбы с властью олигархов и уменьшения захвата государства. ЕС может сыграть гораздо более значительную роль, чем это было до сих пор”, — говорит член Европейской счетной палаты Юхан Партс, ответственный за отчет.

Детали

Сообщается, что на местах помощь ЕС дала лишь ограниченные результаты. Так, отмечается что поддержка блоком “не была сосредоточена на выявлении крупных коррупционных схем с участием государственных предприятий”.

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Поддержка ЕС судебной реформы также не дала достаточных результатов, считают аудиторы. То же относится и к антикоррупционным институтам. Отмечается, что система расследования, судебного преследования и рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне в Украине все еще очень хрупка.

Как объясняют аудиторы уже в отчете по итогам аудита, у Евросоюза нет ни универсального определения коррупции, ни четко определенных ее подкатегорий. Кроме того, сложное социальное явление коррупции не может быть решено линейным образом с помощью одной уникальной стратегии, считают аудиторы. Эту проблему нужно решать комплексно.

Аудит охватывал преимущественно период с 2016 по 20 год и давал оценку только действиям Еврокомиссии и других институций ЕС.

Добавим

Европейский союз и Запад в целом считают одной из главных проблем Украины коррупцию. Так, например президент США Джозеф Байден говорит, что именно она является главным препятствием страны для вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в то же время считает, что в Украине уже созданы все органы для эффективной борьбы с коррупцией.

Аналитики в свою очередь за последние два года фиксируют и значительные провалы, среди которых полное отсутствие борьбы с коррупцией в стране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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