"Будують жахливі будинки в Одесі": Труханов звинуватив НАБУ у покровительстві Саакашвілі і забудовнику - сирійцю Кивану

Деталі

Саакашвілі, зокрема, "допомагав" одеському бізнесменові сирійського походження Аднану Кивану. Останній є засновником корпорації KADORR Group, уточнив Труханов.

"KADORR Group побудувала велику кількість жахливих будинків. Наприклад, за адресою Італійський бульвар компанія побудувала замість 15 тис. кв. м - 45 тис. кв. м. І саме Саакашвілі, будучи губернатором, підписав документи про виділення цієї ділянки під будівництво.

Як тільки побудували будинок - він (Саакашвілі - ред.) влаштував у пентхаусі своє новосілля, і показав це на всю країну. Думаєте, хоч хтось з НАБУ хоча б ЄРДР завів? Хоча б запитав - як ви отримали цю квартиру? Про яку справедливість може йти мова? Одним - можна, а іншим - ні!?" - заявив Труханів.

Натомість Киван фінансував політдіяльність Саакашвілі на посаді губернатора, продовжив Труханов.

"І фонд, як думаєте, хто йому (Саакашвілі, - ред.) його створив?

Там ціла папка того, що натворили в місті за Саакашвілі. І я не бачив службового розслідування, а інформація по цих справах звучала в суді. Це серйозний злочин і якби це було щодо мене - було б уже 10 підозр", - зазначив Труханов.

У контексті

6 жовтня 2021 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них мер Одеси.

Доповнення

Незадовго до пред'явлення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Кивана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Кивана, в свою чергу, називали спонсором Михайла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області.

З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.