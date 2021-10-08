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"Будують жахливі будинки в Одесі": Труханов звинуватив НАБУ у покровительстві Саакашвілі і забудовнику - сирійцю Кивану

Київ • УНН

 • 31532 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Будучи губернатором Одеської області, Михайло Саакашвілі допомагав місцевим забудовникам монополізувати будівельний ринок Одеси. НАБУ про це знало, але до сих пір покриває ексгубернатора. Про це під час брифінгу заявив чинний мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Деталі

Саакашвілі, зокрема, "допомагав" одеському бізнесменові сирійського походження Аднану Кивану. Останній є засновником корпорації KADORR Group, уточнив Труханов.

"KADORR Group побудувала велику кількість жахливих будинків. Наприклад, за адресою Італійський бульвар компанія побудувала замість 15 тис. кв. м - 45 тис. кв. м. І саме Саакашвілі, будучи губернатором, підписав документи про виділення цієї ділянки під будівництво.

Як тільки побудували будинок - він (Саакашвілі - ред.) влаштував у пентхаусі своє новосілля, і показав це на всю країну. Думаєте, хоч хтось з НАБУ хоча б ЄРДР завів? Хоча б запитав - як ви отримали цю квартиру? Про яку справедливість може йти мова? Одним - можна, а іншим - ні!?" - заявив Труханів.

Натомість Киван фінансував політдіяльність Саакашвілі на посаді губернатора, продовжив Труханов.

"І фонд, як думаєте, хто йому (Саакашвілі, - ред.) його створив?

Там ціла папка того, що натворили в місті за Саакашвілі. І я не бачив службового розслідування, а інформація по цих справах звучала в суді. Це серйозний злочин і якби це було щодо мене - було б уже 10 підозр", - зазначив Труханов.

У контексті

6 жовтня 2021 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них мер Одеси.

Доповнення

Незадовго до пред'явлення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Кивана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Кивана, в свою чергу, називали спонсором Михайла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області.

З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

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