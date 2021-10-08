“Строят ужасные дома в Одессе”: Труханов обвинил НАБУ в покровительстве Саакашвили и застройщику - сирийцу Кивану
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Будучи губернатором Одесской области, Михаил Саакашвили помогал местным застройщикам монополизировать строительный рынок Одессы. НАБУ об этом знало, но до сих пор покрывает экс-губернатора. Об этом в ходе брифинга заявил действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Детали
Саакашвили, в частности, “помогал” одесскому бизнесмену сирийского происхождения Аднану Кивану. Последний является основателем корпорации KADORR Group, уточнил Труханов.
"KADORR Group построила большое количество ужасных домов. К примеру, по адресу Итальянский бульвар компания построила вместо 15 тыс. кВ м — 45 тыс. кВ м. И именно Саакашвили, будучи губернатором, подписал документы об выделении этого участка под строительство.
Как только построили дом — он (Саакашвили, — ред.) отметил в пентхаусе свое новоселье, и показал это на всю страну. Думаете, хоть кто-то из НАБУ хотя бы ЕРДР завел? Хотя бы спросил — как вы получили эту квартиру? О какой справедливости может идти речь? Одним — можно, а другим — нет!?“ — заявил Труханов.
Взамен Киван финансировал политдеятельность Саакашвили на посту губернатора, продолжил Труханов.
“И фонд, как думаете, кто ему (Саакашвили, — ред.) его создал?
Там целая папка того, что натворили в городе при Саакашвили. И я не видел служебного расследования, а информация по этим делам звучала в суде. Это серьезное преступление и если бы это было в отношении меня — было бы уже 10 подозрений”, — отметил Труханов.
В контексте
6 октября 2021 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе мэр Одессы.
Дополнение
Незадолго до предъявления подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.
Кивана в свою очередь называли спонсором Михаила Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области.
Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.
Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.