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“Строят ужасные дома в Одессе”: Труханов обвинил НАБУ в покровительстве Саакашвили и застройщику - сирийцу Кивану

Киев  •  УНН

 • 31520 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Будучи губернатором Одесской области, Михаил Саакашвили помогал местным застройщикам монополизировать строительный рынок Одессы. НАБУ об этом знало, но до сих пор покрывает экс-губернатора. Об этом в ходе брифинга заявил действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

Саакашвили, в частности, “помогал” одесскому бизнесмену сирийского происхождения Аднану Кивану. Последний является основателем корпорации KADORR Group, уточнил Труханов.

"KADORR Group построила большое количество ужасных домов. К примеру, по адресу Итальянский бульвар компания построила вместо 15 тыс. кВ м — 45 тыс. кВ м. И именно Саакашвили, будучи губернатором, подписал документы об выделении этого участка под строительство.

Как только построили дом — он (Саакашвили, — ред.) отметил в пентхаусе свое новоселье, и показал это на всю страну. Думаете, хоть кто-то из НАБУ хотя бы ЕРДР завел? Хотя бы спросил — как вы получили эту квартиру? О какой справедливости может идти речь? Одним — можно, а другим — нет!?“ — заявил Труханов.

Взамен Киван финансировал политдеятельность Саакашвили на посту губернатора, продолжил Труханов.

“И фонд, как думаете, кто ему (Саакашвили, — ред.) его создал?

Там целая папка того, что натворили в городе при Саакашвили. И я не видел служебного расследования, а информация по этим делам звучала в суде. Это серьезное преступление и если бы это было в отношении меня — было бы уже 10 подозрений”, — отметил Труханов.

В контексте

6 октября 2021 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе мэр Одессы.

Дополнение

Незадолго до предъявления подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана в свою очередь называли спонсором Михаила Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области.

Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

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