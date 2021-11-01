Участь іноземців в аудиті НАБУ може бути розцінена як порушення суверенітету України - експерти Ради

Наприклад, що стосується самого статусу, який визначає НАБУ як орган виконавчої влади зі спецстатусом — немає такого поняття в Конституції, стверджують експерти Ради, які перевіряють законопроекти.

“Слід зауважити, що Конституція України не передбачає існування в державному механізмі (апараті) органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, які здійснювали б відповідні функції за межами системи органів виконавчої влади”, — вказують експерти.

Це означає, що діяльність НАБУ, як і раніше, не узгоджена з номами Конституції України і рано чи пізно знову можуть виникнути питання про легітимність цього органу.

Важливі суперечності вбачаються і в порядку формування конкурсної комісії, яка здійснюватиме зовнішню оцінку ефективності роботи органу. Згідно з прийнятим законом, до складу комісії входитимуть шість осіб: з яких три людини визначаються Кабінетом Міністрів і три людини — визначаються Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції. Але такий підхід обмежує права українців на управління своєю ж державою, більше того — порушує принципи суверенітету України.

“Згідно зі ст. 1 Конституції Україна є суверенною державою, а суверенітет виражається у верховенстві, самостійності, повноті і неподільності влади в межах території держави і незалежності і рівноправності у зовнішніх зносинах. При цьому самостійність державної влади означає, що вона сама, без участі інших сил, здатна приймати необхідні правові акти і забезпечувати їх виконання за допомогою засобів державного примусу, а також відсутність залежності (політичної, фінансової, організаційної тощо) органів державної влади від будь-кого всередині держави і за її межами. Тому безпосередній вплив міжнародних організацій на формування органів державної влади в Україні може вважатися обмеженням суверенітету України”, —вказали у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.

Додамо, що питання зовнішнього управління державними органами України, особливо НАБУ, турбує громадян не перший рік. Гарантом Конституції є Президент України. Саме тому у Верховній Раді закликають Президента Володимира Зеленського зайнятися НАБУ, змінити керівництво і провести якісну перевірку органу.

До теми

Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що у Євросоюзу немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні щодо боротьби з корупцією малоефективна.

У 2019 році директор НАБУ Артем Ситник був внесений до Реєстру корупціонерів, проте продовжив очолювати антикорупційне бюро. Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували в підіграванні інтересам Михайла Саакашвілі і використанні ресурсів бюро. Зокрема, про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За сім років існування НАБУ жодного разу не проходило аудит, хоча бюджет утримання органу зростає з року в рік.