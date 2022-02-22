Политолог считает, что Сытник сам себе “нарисовал” президентский рейтинг

ukru
15 марта, 19:03 • 91164 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124997 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114693 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109023 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100080 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95679 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83647 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117386 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124494 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126857 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 61161 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 39708 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 50956 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 116617 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 32080 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117383 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117777 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256376 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285883 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222360 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102712 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124491 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109721 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127102 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129252 просмотра
Актуальное
Политолог считает, что Сытник сам себе “нарисовал” президентский рейтинг

Политолог считает, что Сытник сам себе “нарисовал” президентский рейтинг

Киев • УНН

 • 146638 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Социологический опрос, который пророчит победу директора НАБУ Артема Сытника на президентских выборах, мог заказать он сам. Об этом в своем FB написала политолог Светлана Кушнир, передает УНН.

Детали

“У меня стойкое впечатление, что этот опрос заказал сам Артем Сергеевич, а чтобы далеко не ходить, то социологи опросили всех сотрудников НАБУ, вот и вышел такой сумасшедше красивый результат”, — пишет она.

Автором социсследования, напомним, выступает общественная организация “Центр общественного развития “Интер-Акция”. Ранее эта же ГО давала большие шансы Андрею Пальчевскому на выборах мэра Киева, напоминает Кушнир.

“Правда в том, что никто того Сытника по всей Украине так, как ему нарисовали, не любит. Эффективности работы НАБУ среднестатистический украинец ставит посредственно-негативную оценку. Все помнят про тактические носки, агента Катерину и одеялко Насирова — громкие дела НАБУ, закончившиеся пшиком.

А уж скандал с постановлением Сарненского суда, который признал Артема Сергеевича Сытника коррупционером и вовсе подорвали хрупкий баланс доверия”, — пишет политолог.

Кушнир также уточнила, что в текущем году у Сытника истекает срок полномочий. И добавила, что состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы НАБУ уже определен.

“Вот и ищет наш антикоррупционный коррупционер новое теплое место. Кресло главы державы, на крайний случай, просто топ-политика, очень хочется занять”, — резюмировала она.

В контексте

На днях общественная организация “Центр общественного развития “Интер-Акция” обнародовала социологические исследования, согласно которым за директора Национального антикоррупционного бюро Сытника готовы проголосовать 32,1% респондентов в случае, если они не будут голосовать за Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Участие в соцопросе приняли 625 граждан Украины, то есть предпочтение Сытнику высказали около 193 опрошенных. 

Добавим

УНН недавно проводил собственный опрос украинцев об Артеме Сытнике. Но большинство опрошенных даже не узнали его по фото, путая директора НАБУ с “налоговиком” и бандитом. В апреле этого года истекает семилетний срок полномочий Сытника на должности директора бюро, и как он сам отмечает, в НАБУ он оставаться не собирается. Сытник, напомним, возглавлял антикоррупционное бюро несмотря на официальный статус коррупционера.

Некоторые цифры о НАБУ

За время каденции Сытника бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ, украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.

К теме

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов, таких как НАБУ, САП и ВАКС, — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы