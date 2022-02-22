Политолог считает, что Сытник сам себе “нарисовал” президентский рейтинг

Детали

“У меня стойкое впечатление, что этот опрос заказал сам Артем Сергеевич, а чтобы далеко не ходить, то социологи опросили всех сотрудников НАБУ, вот и вышел такой сумасшедше красивый результат”, — пишет она.

Автором социсследования, напомним, выступает общественная организация “Центр общественного развития “Интер-Акция”. Ранее эта же ГО давала большие шансы Андрею Пальчевскому на выборах мэра Киева, напоминает Кушнир.

“Правда в том, что никто того Сытника по всей Украине так, как ему нарисовали, не любит. Эффективности работы НАБУ среднестатистический украинец ставит посредственно-негативную оценку. Все помнят про тактические носки, агента Катерину и одеялко Насирова — громкие дела НАБУ, закончившиеся пшиком.

А уж скандал с постановлением Сарненского суда, который признал Артема Сергеевича Сытника коррупционером и вовсе подорвали хрупкий баланс доверия”, — пишет политолог.

Кушнир также уточнила, что в текущем году у Сытника истекает срок полномочий. И добавила, что состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы НАБУ уже определен.

“Вот и ищет наш антикоррупционный коррупционер новое теплое место. Кресло главы державы, на крайний случай, просто топ-политика, очень хочется занять”, — резюмировала она.

В контексте

На днях общественная организация “Центр общественного развития “Интер-Акция” обнародовала социологические исследования, согласно которым за директора Национального антикоррупционного бюро Сытника готовы проголосовать 32,1% респондентов в случае, если они не будут голосовать за Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Участие в соцопросе приняли 625 граждан Украины, то есть предпочтение Сытнику высказали около 193 опрошенных.

Добавим

УНН недавно проводил собственный опрос украинцев об Артеме Сытнике. Но большинство опрошенных даже не узнали его по фото, путая директора НАБУ с “налоговиком” и бандитом. В апреле этого года истекает семилетний срок полномочий Сытника на должности директора бюро, и как он сам отмечает, в НАБУ он оставаться не собирается. Сытник, напомним, возглавлял антикоррупционное бюро несмотря на официальный статус коррупционера.

Некоторые цифры о НАБУ

За время каденции Сытника бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ, украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.

К теме

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов, таких как НАБУ, САП и ВАКС, — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.