Політолог про суддів у справі Шепелева: вони вважають себе непідсудними

Цитата

«У нас судді вважають, що вони завжди праві. Тобто, вони себе асоціюють з Законом. І як вони рішення винесли – вони вважають що це закон. А система, яка створена у нас, дійсно дає їм підстави вважати себе непідсудними, тому і покарання за свої рішення вони не несуть. Тому й приймають такі рішення - власне, покарання ж немає», - зазначив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Судді Верховного Суду підіграли злочинцю - Офіс очищення судової системи про рішення у справі Шепелева

Коментуючи рішення суддів Верховного суду він підкреслив, що застосування Закону Савченко «абсолютно не доречне» до екснардепа Олександра Шепелева.

«Має бути реакція Національного антикорупційного бюро, але НАБУ, можливо, стидається, бо це ж державна установа, а вони не можуть розповсюджувати інформацію, яка є в матеріалах слідства. Цього не можна робити, розголошувати матеріали слідства, але ознаки корупційного злочину в цьому випадку абсолютно присутні. Це я кажу як колишній працівник правоохоронних органів. Я не кажу, що це обов’язково злочин, але ознаки корупційного злочину тут абсолютно присутні», - підкреслив Олександр Кочетков, додавши, що «до ВС в цьому сенсу претензії є, їх багато і вони, на жаль, обґрунтовані».

На його думку, «розібратися окремо з ВС чи якоюсь іншою установою потенційно можливо, але це не буде мати жодного ефекту». Кочетков впевнений у тому, що «треба загалом – не тільки судову, а й з усією правоохоронною системою розбиратися, жорстко міняти правила, які там є».

«У нас складається ситуація, коли судові органи самі провокують законопроекти, які потім приймаються і влаштовують тих людей й корупціонерів зокрема, які там є. І депутати теж приймають такі закони, щоб вони жодним чином не потрапили під розслідування в частині корупції тощо. Тобто в нас злодії приймають закони щодо покарання злодії й вони, ясна річ, не працюють», - вважає експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політолог про рішення суддів у справі Шепелева: це факт некомпетентності суддів або політичної корупції

Тому, підкреслив Олександр Кочетков, ми «можемо сподіватися на загальний перегляд всіх цих законопроектів щодо відповідальності влади перед суспільством - судової влади й всіх гілок влади».

«Бо у нас зазвичай в законах немає покарання за несправедливе рішення суду. Є права, прописані обов’язки, а от відповідальності за порушення прав і обов’язків практично немає. Тому треба і до судів, і до інших гілок влади застосовувати принцип невідворотності покарання за порушення закону», - резюмував експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усіх суддів Верховного Суду запідозрили у корупції: США вимагають перевірки всього складу суду

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званий «Закон Савченко», зарахувавши день за два.

Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ — вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок — 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.