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Політолог про суддів у справі Шепелева: вони вважають себе непідсудними

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Українські судді вважають, що вони завжди праві та асоціюють себе з Законом, а наявна в Україні система дає їм підстави вважати себе непідсудними. Таку думку, коментуючи рішення суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду В’ячеслава Маринича, Володимира Короля та Алли Макаровець щодо зарахування екснардепу Шепелеву у строк вироку екстрадиційного арешту у СІЗО рф без, власне, екстрадиції до України, та застосування до цього екстрадиційного ув’язнення так званого «Закону Савченко», висловив політичний аналітик Олександр Кочетков в ексклюзивному коментарі УНН.

Політолог про суддів у справі Шепелева: вони вважають себе непідсудними

Цитата

«У нас судді вважають, що вони завжди праві. Тобто, вони себе асоціюють з Законом. І як вони рішення винесли – вони вважають що це закон. А система, яка створена у нас, дійсно дає їм підстави вважати себе непідсудними, тому і покарання за свої рішення вони не несуть. Тому й приймають такі рішення - власне, покарання ж немає», - зазначив експерт.

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Коментуючи рішення суддів Верховного суду він підкреслив, що застосування Закону Савченко «абсолютно не доречне» до екснардепа Олександра Шепелева.

«Має бути реакція Національного антикорупційного бюро, але НАБУ, можливо, стидається, бо це ж державна установа, а вони не можуть розповсюджувати інформацію, яка є в матеріалах слідства. Цього не можна робити, розголошувати матеріали слідства, але ознаки корупційного злочину в цьому випадку абсолютно присутні. Це я кажу як колишній працівник правоохоронних органів. Я не кажу, що це обов’язково злочин, але ознаки корупційного злочину тут абсолютно присутні», - підкреслив Олександр Кочетков, додавши, що «до ВС в цьому сенсу претензії є, їх багато і вони, на жаль, обґрунтовані».

На його думку, «розібратися окремо з ВС чи якоюсь іншою установою потенційно можливо, але це не буде мати жодного ефекту». Кочетков впевнений у тому, що «треба загалом – не тільки судову, а й з усією правоохоронною системою розбиратися, жорстко міняти правила, які там є».

«У нас складається ситуація, коли судові органи самі провокують законопроекти, які потім приймаються і влаштовують тих людей й корупціонерів зокрема, які там є. І депутати теж приймають такі закони, щоб вони жодним чином не потрапили під розслідування в частині корупції тощо. Тобто в нас злодії приймають закони щодо покарання злодії й вони, ясна річ, не працюють», - вважає експерт.

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Тому, підкреслив Олександр Кочетков, ми «можемо сподіватися на загальний перегляд всіх цих законопроектів щодо відповідальності влади перед суспільством - судової влади й всіх гілок влади».

«Бо у нас зазвичай в законах немає покарання за несправедливе рішення суду. Є права, прописані обов’язки, а от відповідальності за порушення прав і обов’язків практично немає. Тому треба і до судів, і до інших гілок влади застосовувати принцип невідворотності покарання за порушення закону», - резюмував експерт.

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званий «Закон Савченко», зарахувавши день за два.

Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ — вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок — 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.

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