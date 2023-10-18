Политолог о судьях по делу Шепелева: они считают себя неподсудными

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«У нас судьи считают, что они всегда правы. То есть, они себя ассоциируют с Законом. И как они решение вынесли – они считают что это закон. А система, которая создана у нас, действительно дает им основания считать себя неподсудными, поэтому и наказания за свои решения они не несут. Поэтому и принимают такие решения - собственно, наказания же нет», - отметил эксперт.

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Комментируя решение судей Верховного суда он подчеркнул, что применение Закона Савченко «абсолютно не уместно» к экс-нардепу Александру Шепелеву.

«Должна быть реакция Национального антикоррупционного бюро, но НАБУ, возможно, стесняется, потому что это же государственное учреждение, а они не могут распространять информацию, которая есть в материалах следствия. Этого нельзя делать, разглашать материалы следствия, но признаки коррупционного преступления в этом случае абсолютно присутствуют. Это я говорю как бывший работник правоохранительных органов. Я не говорю, что это обязательно преступление, но признаки коррупционного преступления здесь абсолютно присутствуют», - подчеркнул Александр Кочетков, добавив, что «к ВС в этом смысла претензии есть, их много и они, к сожалению, обоснованы».

По его мнению, «разобраться отдельно с ВС или каким-то другим учреждением потенциально возможно, но это не будет иметь никакого эффекта». Кочетков уверен в том, что «надо в целом – не только судебную, но и со всей правоохранительной системой разбираться, жестко менять правила, которые там есть».

«У нас складывается ситуация, когда судебные органы сами провоцируют законопроекты, которые потом принимаются и устраивают тех людей и коррупционеров в том числе, которые там есть. И депутаты тоже принимают такие законы, чтобы они никоим образом не попали под расследование в части коррупции и так далее. То есть у нас воры принимают законы о наказании воров и они, понятное дело, не работают», - считает эксперт.

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Поэтому, подчеркнул Александр Кочетков, мы «можем надеяться на общий пересмотр всех этих законопроектов относительно ответственности власти перед обществом - судебной власти и всех ветвей власти».

«Потому что у нас обычно в законах нет наказания за несправедливое решение суда. Есть права, прописаны обязанности, а вот ответственности за нарушение прав и обязанностей практически нет. Поэтому надо и к судам, и к другим ветвям власти применять принцип неотвратимости наказания за нарушение закона», - резюмировал эксперт.

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного ареста в российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а в дополнение применила к этому экстрадиционному заключению так называемый «Закон Савченко», засчитав день за два.

Сейчас Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел — убийства и их заказ, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор — 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.