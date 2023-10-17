Політолог про рішення суддів у справі Шепелева: це факт некомпетентності суддів або політичної корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Зарахування екснардепу Шепелеву у строк відбування покарання за вироком суду екстрадиційного арешту у СІЗО рф без, власне, екстрадиції до України, та застосування до строку екстрадиційного ув’язнення так званого «закону Савченко» суддями Верховного Суду може бути результатом великої некомпетентності суддів або якогось елементу політичної корупції. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Микита Трачук.
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«Тут, мені здається, є очевидний факт або, як мінімум, великої некомпетентності суддів, або, можливо, якогось елементу політичної корупції. Я чудово пам’ятаю, що «закон Савченко» не має зараховуватися до людей, які сиділи у російському чи іншому СІЗО – тобто «день за два» тут не працює. До того ж екстрадиції Шепелева теж не було, а це важливо», - підкреслив політолог.
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Саме тому експерт припускає у цій ситуації ознаки «свого роду корупції – судової, судово-політичної, можливо» або суддівську некомпетентність. Але, за його словами, враховуючи той факт, що «це судді Верховного Суду, а не якийсь там районний суд», у ситуації мають розбиратися правоохоронці.
«Наскільки я пам’ятаю, у Шепелева за спиною великий шлейф різного роду кримінальних правопорушень. І він може таким самим способом і по інших правопорушеннях, скажімо так, зменшити строк за «законом Савченко», по інших справах, що за ним тягнуться», - зазначив політолог.
Тому, на його думку, для з’ясування ситуації у ній мають розбиратися правоохоронці.
«Бажано якесь максимально незалежне розслідування, тому що очевидно, що може бути фактор особистої зацікавленості у цій справі суддів, які приймають такі волюнтаристські рішення, що явно не будуть сприйняті ні суспільством, ні правозахисниками, ні юристами тощо», - резюмував політолог Микита Трачук.
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Нагадаємо
Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званий «закон Савченко», зарахувавши день за два. Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ - вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок - 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.