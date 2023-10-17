Політолог про рішення суддів у справі Шепелева: це факт некомпетентності суддів або політичної корупції

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«Тут, мені здається, є очевидний факт або, як мінімум, великої некомпетентності суддів, або, можливо, якогось елементу політичної корупції. Я чудово пам’ятаю, що «закон Савченко» не має зараховуватися до людей, які сиділи у російському чи іншому СІЗО – тобто «день за два» тут не працює. До того ж екстрадиції Шепелева теж не було, а це важливо», - підкреслив політолог.

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Саме тому експерт припускає у цій ситуації ознаки «свого роду корупції – судової, судово-політичної, можливо» або суддівську некомпетентність. Але, за його словами, враховуючи той факт, що «це судді Верховного Суду, а не якийсь там районний суд», у ситуації мають розбиратися правоохоронці.

«Наскільки я пам’ятаю, у Шепелева за спиною великий шлейф різного роду кримінальних правопорушень. І він може таким самим способом і по інших правопорушеннях, скажімо так, зменшити строк за «законом Савченко», по інших справах, що за ним тягнуться», - зазначив політолог.

Тому, на його думку, для з’ясування ситуації у ній мають розбиратися правоохоронці.

«Бажано якесь максимально незалежне розслідування, тому що очевидно, що може бути фактор особистої зацікавленості у цій справі суддів, які приймають такі волюнтаристські рішення, що явно не будуть сприйняті ні суспільством, ні правозахисниками, ні юристами тощо», - резюмував політолог Микита Трачук.

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званий «закон Савченко», зарахувавши день за два. Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ - вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок - 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.