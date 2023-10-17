Политолог о решении судей по делу Шепелева: это факт некомпетентности судей или политической коррупции

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«Здесь, мне кажется, очевиден факт или, как минимум, большой некомпетентности судей, или, возможно, какого-то элемента политической коррупции. Я прекрасно помню, что «закон Савченко» не должен относиться к людям, которые сидели в российском или другом СИЗО – то есть «день за два» здесь не работает. К тому же, экстрадиции Шепелева тоже не было, а это важно», - подчеркнул политолог.

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Именно поэтому эксперт предполагает в этой ситуации признаки «своего рода коррупции – судебной, судебно-политической, возможно» или судейскую некомпетентность. Но, по его словам, учитывая тот факт, что «это судьи Верховного Суда, а не какой-то районный суд», в ситуации должны разбираться правоохранители.

«Насколько я помню, у Шепелева за спиной большой шлейф разного рода уголовных правонарушений. И он может таким же способом и по другим правонарушениям, скажем так, уменьшить срок по «закону Савченко», по другим делам, которые за ним тянутся», - отметил политолог.

Поэтому, по его мнению, для выяснения ситуации в ней должны разбираться правоохранители.

«Желательно какое-то максимально независимое расследование, потому что очевидно, что может быть фактор личной заинтересованности в этом деле судей, которые принимают такие волюнтаристские решения, которые явно не будут восприняты ни обществом, ни правозащитниками, ни юристами», - резюмировал политолог Никита Трачук.

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного арестав российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а вдобавок применило к этому экстрадиционному заключению так называемый «закон Савченко», засчитав день за два. Александр Шепелев, который во время укрывательства от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел – убийства и их заказы, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор – 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.