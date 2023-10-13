Рахувати день у російському СІЗО за два не можна: співавтор "закону Савченко" про рішення Верховного Суду у справі Шепелева

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«День за два - за російське СІЗО? Ну, це - питання до Верховного Суду. Але не може бути «день за два» застосовано за чужу країну (у разі перебування у слідчому ізоляторі іншої країни. Окрім України – ред.)», - вважає співавтор закону.

Він пояснив, що мета закону стосувалася ситуації, коли особа «знаходилася по 5-10 років в СІЗО», але саме на території України.

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«Тобто, невинна людина сидить у СІЗО, йому продовжують й продовжують термін - вироку немає, а вона продовжує перебувати у СІЗО. А в СІЗО гірші умови, ніж в колонії. І це була правильна історія – збільшений коефіцієнт, і мета була спонукати, щоб якомога швидше розглядалися справи і виносилися вироки – чи то виправдувальні, чи то обвинувальні. І тоді цей збільшений коефіцієнт застосовувався до вироку», - пояснив Іван Крулько саму суть «закону Савченко».

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В'ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув'язнення так званий «закон Савченко», зарахувавши день за два.

Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ - вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок - 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.