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Считать день в российском СИЗО за два нельзя: соавтор "закона Савченко" о решении Верховного Суда по делу Шепелева

Считать день в российском СИЗО за два нельзя: соавтор "закона Савченко" о решении Верховного Суда по делу Шепелева

Киев • УНН

 • 610072 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Учитывать экс-нардепу Александру Шепелеву день пребывания в российском СИЗО за два в соответствии с «законом Савченко», как это сделали судьи Верховного Суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец в случае экс-нардепа, который находился под экстрадиционным арестом в российском СИЗО и не был передан Украине по соответствующему запросу, нельзя. Такое мнение политический и общественный деятель, народный депутат, соавтор «закона Савченко» Иван Крулько высказал в эксклюзивном комментарии УНН.

Цитата

«День за два - за российское СИЗО? Ну, это - вопрос к Верховному Суду. Но не может быть «день за два» применен за чужую страну (в случае пребывания в следственном изоляторе другой страны. Кроме Украины – ред.)», - считает соавтор закона.

Он пояснил, что цель закона касалась ситуации, когда лицо «находилось по 5-10 лет в СИЗО», но именно на территории Украины.

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«То есть, невиновный человек сидит в СИЗО, ему продлевают и продлевают срок - приговора нет, а он продолжает находиться в СИЗО. А в СИЗО хуже условия, чем в колонии. И это была правильная история – увеличенный коэффициент, и цель была побудить, чтобы как можно быстрее рассматривались дела и выносились приговоры – будь-то оправдательные или обвинительные. И тогда этот увеличенный коэффициент применялся к приговору», - объяснил Иван Крулько саму суть «закона Савченко».

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного ареста в российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а в дополнение применила к этому экстрадиционному заключению так называемый «закон Савченко», засчитав день за два.

Сейчас Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел - убийства и их заказ, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор - 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

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