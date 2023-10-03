Математика від друзів Князева: нуль помножений на два і вироку нема

ukru
29 березня, 17:57 • 185361 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 235921 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 207471 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 244323 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 215094 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 173283 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 172144 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155043 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 458956 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173964 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7 м/с
56 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 113146 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 130390 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 49495 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 80077 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 60771 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 312131 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 458913 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 503092 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 505929 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 410558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 113146 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 235924 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 152745 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 145386 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 117931 перегляди
Актуальне
Математика від друзів Князева: нуль помножений на два і вироку нема

Математика від друзів Князева: нуль помножений на два і вироку нема

Київ • УНН

 • 1403263 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В.Маринича та суддів В.Короля і А.Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту сумнозвісного екс-нардепа Олександра Шепелева двічі допустилася помилок, спочатку у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши до цього екстрадиційного ув’язнення так званий Закон Савченко, пише УНН

Судді зарахували до терміну відбування покарання час екстрадиційного арешту Олександра Шепелева у російському СІЗО, однак, як в самій екстрадиції рф відмовила і випустила втікача від українського правосуддя із СІЗО. У подальшому судді застосували «закон Савченко» та врахували термін у СІЗО рф як день за два.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Князєва живе та перемагає Закон у стінах Верховного Суду: на волю може вийти вбивця та агент ФСБ

Слід враховувати, що, по-перше, строк тримання особи під вартою на території запитуваної держави у зв’язку з вирішенням питання про її видачу в Україну за умови, що у видачі такої особи до України компетентними органами запитуваної держави було відмовлено, не підлягає зарахуванню до загального строку відбування покарання в порядку ст.577 КПК України. Адже існує вичерпний перелік видів попереднього ув’язнення, які підлягають зарахуванню у строк покарання у співвідношенні «один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі», до якого строк екстрадиційного арешту на території запитуваної країні не входив. Крім того, з назви ст.577 КПК України («Зарахування строку тримання виданої особи під вартою» - ред.), а також з її змісту вбачається, що її положення передбачають можливість такого зарахування виключно відносно виданої особи, тобто особи, яка була видана до України в рамках екстрадиційної процедури за запитом компетентних органів України.

Відтак, у разі екстрадиційного арешту на території іншої держави без подальшої видачи Україні правові підстави для зарахування строку такого тримання під вартою у строк покарання відсутні.

По-друге, строк екстрадиційного арешту особи на території запитуваної держави не включений до переліку видів попереднього ув’язнення, що підлягає зарахуванню з розрахунку «день за два». А екстрадиційне утримання взагалі не підпадає під визначення «попереднє ув’язнення» у значенні відповідного Закону України «Про попереднє ув’язнення».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На тих, хто сидів у рф, "закон Савченко" не поширюється - Антон Геращенко

Таким чином судді двічі припустили порушення чинного законодавства під час розгляду касаційної скарги захисту Олександра Шепелева.

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев у 2022 році отримав 15 років ув’язнення у справі про замовлення вбивства банкіра Сергія Кириченка. Рішення ухвалив Оболонський суд Києва.

Обвинувачення довело у суді, що вбивство Кириченка, вчинене у 2003 році в Донецьку, було викликане бажанням усунути конкурента у банківській сфері — Кириченко очолював наглядову раду “АвтоКразБанку”, а Шепелев представляв конкуруючий банк “Донкредитінвест”.

Відносно головуючого у Колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду В’ячеслава Маринича, який разом з суддями суддів В.Королем і А.Макаровець розглядав касаційну скаргу захисту Олександра Шепелева, ЗМІ раніше припускали, що він може бути одним з тих суддів, які мали стосунок до корупційних дій затриманого на хабарі екс-голови ВС Всеволода Князєва. Ці припущення ґрунтувалися на тому, що В. Марунич хотів піти у відставку, але згодом передумав залишати посаду.

Щодо обрання В.Маринича до складу ВС то 5 травня 2017 року Громадською радою доброчесності був затверджений висновок про його невідповідність як кандидата на посаду судді Верховного Суду критеріям доброчесності та професійної етики. Зокрема, вказувалось, що у деклараціях кандидат не вказав автомобіль PEUGEOT PARTNER, який був у його розпорядженні на підставі довіреності. Але вже 16 травня РГД скасувала негативний висновок спираючись на пояснення В.Маринича, який надав інформацію про те, що автівка у період подачі декларацій не було в його розпорядженні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90