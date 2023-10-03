Математика от друзей Князева: ноль умноженный на два и приговора нет

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего В.Маринича и судей В.Короля и А.Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты печально известного экс-нардепа Александра Шепелева дважды допустила ошибки, сначала в зачислении срока экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, а затем применив к этому экстрадиционному заключению так называемый Закон Савченко, пишет УНН

Судьи засчитали в срок отбывания наказания время экстрадиционного ареста Александра Шепелева в российском СИЗО, однако, как в самой экстрадиции рф отказала и выпустила беглеца от украинского правосудия из СИЗО. В дальнейшем судьи применили «закон Савченко» и учли срок в СИЗО рф как день за два.

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Следует учитывать, что, во-первых, срок содержания лица под стражей на территории запрашиваемого государства в связи с решением вопроса о его выдаче в Украину при условии, что в выдаче такого лица в Украину компетентными органами запрашиваемого государства было отказано, не подлежит зачислению в общий срок отбывания наказания в порядке ст.577 УПК Украины. Ведь существует исчерпывающий перечень видов предварительного заключения, которые подлежат зачислению в срок наказания в соотношении «один день предварительного заключения за два дня лишения свободы», в который срок экстрадиционного ареста на территории запрашиваемой стране не входил. Кроме того, из названия ст.577 УПК Украины («Зачисление срока содержания выданного лица под стражей» - ред.), а также из ее содержания следует, что ее положения предусматривают возможность такого зачисления исключительно в отношении выданного лица, то есть лица, которое было выдано в Украину в рамках экстрадиционной процедуры по запросу компетентных органов Украины.

Следовательно, в случае экстрадиционного ареста на территории другого государства без последующей выдачи Украине правовые основания для зачисления срока такого содержания под стражей в срок наказания отсутствуют.

Во-вторых, срок экстрадиционного ареста лица на территории запрашиваемого государства не включен в перечень видов предварительного заключения, подлежащего зачислению из расчета «день за два». А экстрадиционное содержание вообще не подпадает под определение «предварительное заключение» в значении соответствующего Закона Украины «О предварительном заключении’».

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Таким образом судьи дважды допустили нарушение действующего законодательства при рассмотрении кассационной жалобы защиты Александра Шепелева.

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев в 2022 году получил 15 лет заключения по делу о заказе убийства банкира Сергея Кириченко. Решение принял Оболонский суд Киева.

Обвинение доказало в суде, что убийство Кириченко, совершенное в 2003 году в Донецке, было вызвано желанием устранить конкурента в банковской сфере — Кириченко возглавлял наблюдательный совет “АвтоКразБанка”, а Шепелев представлял конкурирующий банк “Донкредитинвест”.

В отношении председательствующего в Коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Вячеслава Маринича, который вместе с судьями судьями В.Королем и А.Макаровец рассматривал кассационную жалобу защиты Александра Шепелева, СМИ ранее предполагали, что он может быть одним из тех судей, которые имели отношение к коррупционным действиям задержанного на взятке экс-главы ВС Всеволода Князева. Эти предположения основывались на том, что В. Марунич хотел уйти в отставку, но впоследствии передумал покидать должность.

Относительно избрания В. Маринича в состав ВС то 5 мая 2017 года Общественным советом добропорядочности был утвержден вывод о его несоответствии как кандидата на должность судьи Верховного Суда критериям добропорядочности и профессиональной этики. В частности, указывалось, что в декларациях кандидат не указал автомобиль PEUGEOT PARTNER, который был в его распоряжении на основании доверенности. Но уже 16 мая РГД отменила отрицательное заключение опираясь на объяснения В.Маринича, который предоставил информацию о том, что автомобиль в период подачи деклараций не был в его распоряжении.

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