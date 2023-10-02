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На тих, хто сидів у рф, "закон Савченко" не поширюється - Антон Геращенко

На тих, хто сидів у рф, "закон Савченко" не поширюється - Антон Геращенко

Київ • УНН

 • 444514 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Так званий «закон Савченко» не поширюється на тих, хто перебував під екстрадиційним арештом у росії. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Цитата

«Якщо людина сиділа в росії – то «закон Савченко» на неї не поширюється», - вважає колишній радник голови МВС.

При цьому, на його думку, «закон Савченко» поширюється лише на тих, хто перебував саме в українських СІЗО.

Загалом, вважає Антон Геращенко, зараховувати тим, хто вже засуджений, один день перебування у СІЗО за два дні терміну покарання «абсолютно не обґрунтовано і не потрібно». При цьому «закон Савченко» застосовується лише до тих, хто перебував у СІЗО на момент, коли він діяв.

«Ось він діяв 1,5 роки – ось на цей час він застосовується», - зазначив він.

«Закон Савченко – шкідливий закон, який не мав аналогів. Адже ніде не зараховується день у СІЗО за два дні відбування терміну покарання. Цей закон був на користь спецслужб росії», - вважає колишній радник голови МВС.

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«За ним вийшло безліч осіб, які були абсолютно небезпечними злочинцями. Це все погіршило криміногенну ситуацію», - резюмував Антон Геращенко.

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев у 2022 році отримав 15 років ув’язнення у справі про замовлення вбивства банкіра Сергія Кириченка. Рішення ухвалив Оболонський суд Києва.

Обвинувачення довело у суді, що вбивство Кириченка, вчинене у 2003 році в Донецьку, було викликане бажанням усунути конкурента у банківській сфері – Кириченко очолював наглядову раду «АвтоКразБанку», а Шепелев представляв конкуруючий банк «Донкредитінвест».

Шепелев вирішив замовити вбивство конкурента, яке мало виглядати як звичайний побутовий злочин. За виконання злочину Шепелев мав сплатити 40 тисяч доларів, які врешті і сплатив – 15 тисяч авансу та ще 25 тисяч – після вбивства.

Кириченко був вбитий 14 січня 2003 року у під’їзді власного будинку. З метою заплутати правоохоронців та видати вбивство за таке, що сталося з побутових мотивів, жертві було завдано не менше 14 ударів ножем. Удари були завдані по всьому тілу, проникаючими колотими ранами були ушкоджені серце, аорта, легені, кишечник.

Тривалий час зловмисникам вдавалося уникати покарання. Але у 2012 році резонансне вбивство було розкрите. Того ж року був затриманий та в подальшому засуджений один з свіучасників злочину, який переховувався у Швеції. А у 2013 році затримані та засуджені ще двоє співучасників.

Слід додати, що Шепелеву вдавалося переховуватися від українського правосуддя у період з 2013 по 2018 рік. Шепелев спочатку втік з України до Угорщини, звідки був виданий українським правоохоронцям, однак через деякий час він втік з-під варти в Україні до росії, де понад рік провів у СІЗО. Врешті Шепелев був затриманий українськими правоохоронцями на території Київської області у лютому 2018 року. І з того часу перебуває під вартою.

У 2020 році Шепелев був засуджений на 7 років за втечу з-під варти.

Він також є фігурантом справ про розтрату коштів “Родовід банку”, організацію двох замахів на вбивство банкіра Дядечка, замовлення вбивства у 2006 році полковника УБОЗ Романа Єрохіна. Кримінальні справи за цими фактами продовжують слухатися у судах.

Шепелев двічі (у 2006 та 2007 роках) обирався народним депутатом за списком “Блоку Юлії Тимошенко”.

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